Bauarbeiter beseitigen Lochfraß in Abwasserrohren

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) „Schick die neue Toilette. Ich habe schon Probe gesessen“, ruft eine Kollegin, als sie den Kopf ins Büro von Karola Breede steckt. Die Bauamtsmitarbeiterin lächelt zufrieden. Obwohl die Sanierungsarbeiten im Grünheider Rathaus bei laufendem Betrieb erfolgen, schreiten sie zügiger als geplant voran. „Eigentlich wollten wir den zweiten Bauabschnitt erst nach unserem Tag der offenen Tür am 7. Juli zum 20. Geburtstag des Rathauses beginnen“, sagt Karola Breede. Doch trotz einiger Überraschungen konnte der erste Bauabschnitt bereits Ende März abgeschlossen werden. Die Arbeiten am zweiten begannen in dieser Woche.

Im Wesentlichen geht es um die Erneuerung der Schmutzwasserrohre. Der Lochfraß in den Herrentoiletten hatte bereits zu Geruchsbelästigungen geführt. „Teilweise hatten die Leitungen nicht das passende Gefälle, so dass das Wasser nicht richtig abfließen konnte“, erklärt die Bauamtsmitarbeiterin. Zudem habe die Brandabschottung an den Rohrdurchbrüchen zwischen den Etagen nicht mehr den Vorschriften entsprochen, was gleich behoben wurde. „Eigentlich wollten wir die alten Waschbecken und Toiletten wieder anbauen, aber nachdem sie 20 Jahre in Gebrauch waren, haben wir uns nun doch entschieden, neue zu kaufen“, ergänzt Karola Breede. Die 150 000 Euro, die ihr für das Gesamtpaket zur Verfügung stehen, gäben dies noch her. Auch die Setzungsrisse an einigen Wänden lassen sich dafür noch beseitigen. Und so arbeiten die Handwerker derzeit in fast allen Fluren.

Im Eingangsbereich bringt Timo Rockel, von gleichnamigen Malerbetrieb aus Heidesee, mit seiner Rolle frische Farbe an die Wände. Sein Kollege, Dennis Fischer, klebt derweil die nächsten Ecken ab. Und obwohl kein Besuchstag ist, müssen die beiden Männer immer wieder der automatisch öffnenden Tür ausweichen. Marcel Kleinau von der Firma Bast schraubt unterdessen Waschbecken und Toilettenschüsseln im Sanitärbereich ab. Im Obergeschoss werkeln derweil Paul Reichelt und Sebastian Wutschke von der Tischlerei Busse an einer Teeküche. Nachdem die Abwasserrohre dort erneuert worden sind, kann sie wieder an ihren Platz. Karola Breede hofft nun, dass bis zum Rathausgeburtstag wirklich alles fertig ist