Abschied vom Kürzel

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) „...kann das Spiel beginnen das uns vom Drama einer Kultur berichtet: ARD, ZDF, C&A; BRD, DDR und USA; BSE, HIV und DRK; GbR, GmbH – ihr könnt mich mal.“ In „MfG“ treiben Die Fantastischen Vier die deutsche Kürzel-Manie auf die Spitze. Und auch Volker Klich sowie Guido Niehaus, die Vorstände der Wohnungsbaugenossenschaft Eberswalde-Finow WBG, könnten davon ein Lied singen. WBG, WHG, TAG, BBG, BDG. Sie können’s nicht mehr hören. Und suchen deshalb für die Genossenschaft einen neuen Namen.

Immer wieder komme es zu Verwechslungen, mit anderen Wohnungsfirmen in Eberswalde, aber auch mit Unternehmen aus anderen Branchen, so ihre Erfahrung. Außerdem gebe es allein in Berlin/Brandenburg insgesamt elf Wohnungsunternehmen, die als WBG auftreten. Die Eberswalder Genossenschaft sei etwas Besonderes. Schon dank ihrer langen, nunmehr 125-jährigen Geschichte. Seit 1893, der Gründung des Spar- und Bauvereins, habe sich die Genossenschaft aber auch immer wieder verändert, modernisiert. Insbesondere in den vergangenen anderthalb Jahren, so der Vorstand.

Der neue Name soll diesem Wandel Rechnung tragen und in die Zukunft weisen. Bis 14. April sind die Eberswalder, vor allem natürlich die WBG-Mitglieder selbst, aufgerufen, Vorschläge zu unterbreiten. Gut 30 seien bereits eingegangen, so Klich. Eine Expertenkommission werde die Vorschläge dann sichten und Favoriten küren. Die finale Entscheidung trifft am 20. Juni die Vertreterversammlung.(vp)

Vorschläge an: WBG, Ringstraße 183, 16227 Eberswalde; E-Mail info@wbg-eberswalde-finow.de