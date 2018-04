Hilfe für Angehörige von Demenzkranken

Sabine Rakitin

Lobetal/Ahrensfelde (MOZ) „Hilfe beim Helfen“ lautet das Motto eines Kurses für Angehörige von Menschen mit Demenz, der am kommenden Montag um 14 Uhr in der Tagespflege der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in Ahrensfelde, Lindenberger Straße 1b, beginnt. Dabei handelt es sich um ein interaktives Seminarprogramm, das dem hohen Informationsbedürfnis der pflegenden Angehörigen gerecht werden, wesentliche Aspekte der Demenz vermitteln und Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige aufzeigen will.

Die Schulungsreihe besteht aus acht Modulen, die inhaltlich aufeinander abgestimmt sind. Neben der Wissensvermittlung - beispielsweise zu Aspekten der Erkrankung, zur Pflege, aber auch zu rechtlichen und ethischen Fragen - wird Raum für einen intensiven Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern gegeben. Die Erfahrung zu hören, dass es anderen Menschen ähnlich geht, ist Mut machend und hilft bei der Bewältigung des Alltages.

Die Schulungsreihe ist ausschließlich für betroffene Angehörige und Bekannte. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Angehörige mit Demenz während der Treffen betreut wird.

Das Seminar ist ein kostenloses Angebot der Barmer-Pflegekasse in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Demenz für das Land Brandenburg und der Tagespflege in Ahrensfelde der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal.

Anmeldung und weitere Informationen zu den Terminen unter Tel. 030 9302098910 oder per E-Mail an tagespflege-ahrensfelde@lobetal.de