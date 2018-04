IHP-Sommerschule zum autonomen Fahren

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder)/Potsdam (MOZ) Das Joint Lab des IHP-Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik und des Instituts für Informatik und Computational Science der Universität Potsdam richtet vom 2. bis 8. September eine Sommerschule für Nachwuchswissenschaftler aus. Ab sofort können sich Bachelor- und Masterstudierende der Informatik oder Elektrotechnik aus der ganzen Welt per E-Mail bewerben. Thema der Sommerschule ist das derzeit öffentlich viel diskutierte autonome Fahren.

Wissenschaftler beider Einrichtungen sowie Experten aus der Industrie werden den 20 ausgewählten Studenten die Herausforderungen für elektronische Systeme hinsichtlich Zuverlässigkeit und Sicherheit von automatisierten Fahrzeugen näher bringen. Das Programm umfasst Vorlesungen, Laborführungen und ein soziales Rahmenprogramm, die zu gleichen Teilen in Potsdam und in Frankfurt stattfinden. „Die aktuellen Diskussionen über die Sicherheit von automatisiert fahrenden Fahrzeugen zeigt, dass gerade die Forschung in Bezug auf Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser elektrischen Systeme richtig und wichtig ist“, so Joint-Lab Leiter Milos Krstic. „Wir wollen den Nachwuchswissenschaftlern Gelegenheit geben, sich unter der Anleitung erfahrener Experten mit der aktuellen Forschung auseinanderzusetzen. Dadurch werden der Austausch und die Vernetzung im internationalen wissenschaftlichen Umfeld gestärkt und der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert.“ Gleichzeitig lernen die Studenten Potsdam und Frankfurt kennen.

Das IHP organisiert seit 2002 regelmäßig Sommerschulen oder beteiligt sich an ihnen. Damit werden den Studierenden Einblicke in die wissenschaftliche Arbeit gegeben sowie Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt. Joint Labs sind Kooperationen des IHP mit regionalen Hochschuleinrichtungen und internationalen Partnern zu Ausbildungs- und Forschungszwecken. Gearbeitet wird darin an zukunftsweisenden Forschungsthemen. Das Konzept gibt es seit dem Jahr 2000. Regionale Kooperationen gibt es neben der Uni Potsdam auch mit der BTU Cottbus-Senftenberg, der TH Wildau, der TU Berlin, der HU Berlin sowie der TU Poznań und der Sabancı Universität in Istanbul.

Mehr Informationen unter www.ihp-microelectronics.com oder www.uni-potsdam.de/cs/