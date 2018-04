Moderat im Ton, aber mit klaren Zielen

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Sie war 20 Jahre Unternehmerin im Transport- und Baustoffhandel. Viereinhalb Jahre hat sie als stellvertretende Landrätin in der Kreisverwaltung Uckermark gewirkt. Der jetzige Landrat Dietmar Schulze war ihr Chef. Jetzt fordert Karina Dörk ihn heraus und will am 22. April selbst Landrätin der Uckermark werden.

Ihre Partei, die CDU, schickt sie ins Rennen. Sollte sie die Wahl gewinnen, wäre sie die erste Frau der CDU auf einem Landratsposten in Brandenburg. Doch so weit ist es noch nicht. Karina Dörk befindet sich im Wahlkampf und absolviert die Termine neben ihrer Arbeit. Und die besteht darin, dass sie Bürgermeisterin von Strasburg ist. Landschaftlich gehört die Stadt zur Uckermark, verwaltungsmäßig zu Vorpommern. Aus ihrer Liebe zur Uckermark macht Karina Dörk keinen Hehl. Sie wohnt in Lübbenow, das zur Gemeinde Uckerland gehört. Dort dreht sie so manche Joggingrunde. „Kein Mensch zu sehen, da kann ich ausspannen“, sagt sie.

Die Nähe zu den Menschen sucht sie aber gerade in diesen Tagen, da sie sich bekannter machen will. – Auch in Schwedt. Hier hat sie sich mit Frauen getroffen, die wissen wollten, was sie besser machen will als der jetzige Landrat. „Ich würde nicht sagen ,besser machen’, sondern anders machen. Als wir die Flüchtlingsproblematik hatten, hat das der Landkreis ganz gut gemeistert. Aber das Streben nach einer Kreisgebietsreform mit dem Barnim war fatal“, antwortet Karina Dörk. Schnell wird klar, dass sie keine ist, die draufhaut, sondern dass sie um Ausgleich bemüht ist. Doch sie schiebt nach: „In der Kreisverwaltung würde ich umstrukturieren, weil es einige Problemlagen gibt.“ Diese Probleme sieht sie in der Personal- und Kommunalaufsicht. Die würde sie direkt dem Landrat, vielmehr der Landrätin unterstellen. Handlungsbedarf sieht Karina Dörk auch im Breitbandausbau. „Und zwar schnell, weil sonst die Preise steigen. Wir konkurrieren ja auch mit anderen Landkreisen. So schnell wird es auf diesem Gebiet keine Förderung mehr geben.“

Der öffentliche Personennahverkehr ist für sie „ein ganz großes Thema. Hier hat der Kreis im Auftrag des Landrates die Mittel gedeckelt. Das hat sich als schlimm erwiesen.“ Jana Hempel aus dem Schwedter Ortsteil Kuno pflichtet ihr bei. Geht es nun darum, eine Frau als Landrat zu haben? Zuhörerin Lisa Rose wehrt ab: „Wenn die Qualifikation da ist, dann frage ich nicht, ob Mann oder Frau.“

Am 6. April um 10 Uhr will Karina Dörk auf dem Platz vor den Uckermärkischen Bühnen Schwedt mit Einwohnern ins Gespräch kommen.