Sommerbad für 1,5 Millionen Euro

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Eine neues Freibad in Schwedt ist machbar, würde 1,5 Millionen Euro kosten und könnte an der Berkholzer Allee entstehen. Das ist das Ergebnis der Machbarkeitsstudie, die aus dem 2017er-Bürgerbudget der Stadt bezahlt wurde und jetzt fertig ist.

Die Studie des Berliner Planungsbüros Landschaftsarchitekten Stefan Wallmann hat im Grunde das bestätigt, was die Protagonisten für ein neues Freibad in Schwedt schon immer gewusst haben oder das zumindest behaupteten: So ein Freibad ist kein Wunderwerk, wenn man es will, geht es auch und dann findet sich auch ein Platz dafür.

Untersucht haben die Planer drei Varianten: den Ausbau der Kanalbadestelle an der Uferpromenade, die Nutzung des Torfbruchs Silbersee hinterm Park Heinrichslust und die Neuanlage eines Sees an der ehemaligen BMX-Bahn Berkholzer Allee. Kanalbadestelle und Silbersee halten die Planer für nicht geeignet. Schlamm, Konflikte mit Anwohnern, Anglern oder Naturschutz sprächen dagegen, vor allem wären beide Stellen aus ihrer Sicht schwer bis gar nicht geeignet für Familien mit Kindern, der Hauptzielgruppe eines Sommerbades. Deshalb favorisiert das Büro einen Neubau, der gleich familienfreundlich und konfliktarm geplant werden kann.

Und so kommt die Studie zur Vorzugsvariante einer Naturbadestelle an der Berkholzer Allee. Vorgeschlagen wird, einen 3000 Quadratmeter großen See auszubaggern, der sich wie die nahegelegene Kiesgrube oder der Igelpfuhl Richtung Berkholz-Meyenburg mit Grundwasser füllen soll. Die Hälfte des neuen Sees kann von einem Strand aus von Nichtschwimmern, weiter hinten und von einem Steg aus von Schwimmern zum Baden genutzt werden. Die andere Wasserhälfte bleibt ungenutzt. Wasserpflanzen und Schilfgürtel sorgen dort für die Selbstreinigung des Wassers. Komplettiert wird der See mit Liegewiese, Umkleide und Betriebsgebäude, Park- und Fahrradstellplätzen. Mit Planung soll das Ganze zirka 1,5 Millionen Euro kosten. Die Studie liefert auch gleich Beispiele für Betreibermodelle, Fördermöglichkeiten und Vorschläge, wie das Bad sinnvoll mit Anlagen wie Beachvolleyball und mit Veranstaltungen wie Konzerten, Eisbaden oder Flohmarkt seine Saison verlängern kann.

Der Verein Neues Waldbad hatte die Studie angeregt und über das Bürgerbudget finanziert. Vorsitzender Axel Reineke hat schon viele Anfragen erhalten, was denn nun aus der Sache geworden ist. „Jetzt liegt die Studie endlich vor. Sie zeigt, dass genau das geht, was die Stadt vorher immer verneint hat. Wir können uns so eine Naherholungseinrichtung für die Schwedter sehr gut vorstellen. Wir schlagen der Stadt vor, die Pläne auf einer Informationsveranstaltung den Bürgern vorzustellen“, erklärt Axel Reineke.

Stößt der Vorschlag in Schwedt auf allgemeine Zustimmung, will sich der Verein für die Realisierung stark machen. „Der Knackpunkt ist die Stadtverordnetenversammlung. Die müssen wir überzeugen, den Bürgermeister mit der Realisierung zu beauftragen. Um uns dafür stark zu machen, werden wir nächstes Jahr für die Stadtverordnetenversammlung kandidieren“, erklärt Reineke.