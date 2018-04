Der lange Kampf gegen Ungleichheit

Christina Sleziona

Eberswalde „Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und die wahre Bedeutung ihrer Überzeugung ausleben wird: Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich: Alle Menschen sind gleich erschaffen“, heißt es in der wohl bekanntesten Rede Martin Luther Kings. Sein Todestag jährte sich am Mittwoch zum 50. Mal. Doch seine Visionen von Gleichberechtigung und einer waffenfreien Welt finden heute noch Anklang. So auch in der Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde, wo am Mittwoch eine Andacht für den US-amerikanischen Baptistenpastor und Menschenrechtler gehalten wurde.

Martin Luther King Junjor, geboren am 15. Januar 1929 in Atlanta in den USA, war einer der herausragenden Vertreter im Kampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit der afroamerikanischen Bevölkerung Amerikas. Er propagierte den zivilen Ungehorsam als Mittel gegen die politische Praxis der Rassentrennung vor allem in den Südstaaten der USA. Mit seinem gewaltfreien Widerstand erzielte er bis zu seinem Tod eine Wirkkraft, die der anfänglichen Bürgerrechtsbewegung zu einer Massenbewegung verhalf. Schließlich konnte diese erreichen, dass die Rassentrennung in den USA gesetzlich aufgehoben und das uneingeschränkte Wahlrecht für die schwarze Bevölkerung der US-Staaten eingeführt wurde. Wegen seines Engagements erhielt er 1964 den Friedensnobelpreis. Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King mit einem einzigen Schuss auf dem Balkon eines Motels in Memphis von einem Rassisten ermordet.

„In den fünfzig Jahren seit dem Attentat auf Martin Luther King hat sich unsere Welt rasant verändert. Manches hat sich zum Besseren gewendet, auch dank des visionären Kampfes von Menschen wie Martin Luther King“, betont Pfarrer Hans Peter Giering in seiner Andachtrede. Der Traum von sozialer Gleichheit aller Menschen und Gerechtigkeit sei aber weder in Kings Heimatland noch in Deutschland wahr geworden, heißt es weiter. Konkret ginge es dem Pfarrer vor allem um die lokalen Probleme der Ausgrenzung von Flüchtlingen und die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Sich diesen Herausforderungen zu stellen, bemerkte er, bleibe deshalb weiterhin eine große, unerledigte Aufgabe.

In der Andacht bat Pfarrer Giering deshalb die Teilnehmer selbst, ihre eigenen Visionen für eine bessere Zukunft aufzuschreiben und eine Kerze anzuzünden. Denn auch für Martin Luther King war Gottes Beistand eine wichtige Motivation. Begleitet wurde das Friedensgebet von den Westend-Glory-Singers, die mit traditionellen Gospelliedern wie „We Shall Overcome“, „Wayfaring stranger“ oder „Put Your Hand in the Hand“ an die Zeit der Unterdrückung und Sklaverei erinnerten. Eine Zeit, in der die Sklaven in den Texten der Bibel Halt suchten. (sle)