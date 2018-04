MOZ

Ahrensfelde Ein Zwischenbericht zur eingereichten Bürger-Petition „Kurzfristige Beseitigung des Missstandes des Zuflusses und Rückstaus von Regenwasser der öffentlichen Straßen und der Regenwasserkanalisation“ wird in der nächsten Sitzung des Ahrensfelder Ausschusses für Wirtschaft, Bauwesen, Umwelt und Natur gegeben. Der Ausschuss tagt am kommenden Dienstag um 19 Uhr im Versammlungsraum 106 des Rathauses in der Lindenberger Straße 1 in Ahrensfelde.

Beraten werden soll die Offenlage zur ersten Änderung des Bebauungsplans „Sportplatz“ in Blumberg. Außerdem steht die Stellungnahme der Gemeinde zum zweiten Entwurf des Landesentwicklungsplanes/Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg auf der Tagesordnung.

Am Anfang der Sitzung erfolgt nach dem Bericht des Vorsitzenden des Ausschusses eine Einwohnerfragestunde. Anfragen von Mitgliedern und sachkundigen Einwohnern erfolgen am Ende der Sitzung.