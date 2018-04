Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Knabenchor der Singakademie Frankfurt startet jetzt zu einer dreitägigen Konzertreise nach Hamburg. Die Sänger um Chorleiter Jürgen Hintze folgen einer Einladung des Neuen Knabenchors Hamburg. Beide Chöre geben am Sonnabend ein Konzert in der Kirche St. Gertrud. Auf dem Besuchsprogramm steht auch ein Ausflug zur Elbphilharmonie.

Im Mai reist der Knabenchor der Singakademie dann für eine Woche nach Russland. Er besucht dort den Knabenchor in Konakowo, einer Stadt nahe Moskau. Vor elf Jahren war der Chor schon einmal dort zu Gast. Im Juni wird der Knabenchor Dresden zum gemeinsamen Sommerkonzert in der Konzerthalle und einem Fußballturnier in Frankfurt erwartet.