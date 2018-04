Mal kurz Berufslust schnuppern

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Brandenburg öffnen am 26. April zum 16. Mal Unternehmen, Hochschulen, Behörden, Krankenhäuser und andere ihre Türen für Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10. Auch aus dem Landkreis Oder-Spree beteiligen sich 27 Unternehmen und Einrichtungen am Zukunftstag.

Von Bibliotheken über Industrieunternehmen bis hin zu Seniorenheimen und Wohnungsunternehmen – die Angebotspalette beim Zukunftstag im Landkreis Oder-Spree ist groß. 27 Veranstalter haben sich auf der Internetseite registrieren lassen und wollen Schüler empfangen. Etwas eingeschränkter sieht es da direkt in Eisenhüttenstadt und Umgebung aus. Da erscheinen nach alphabetischer Reihenfolge fünf Unternehmen beziehungsweise Einrichtungen: ArcelorMittal, die Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung in Wiesenau, die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), das Krankenhaus und die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe. Bis auf eine Ausnahme gibt es noch bei allen freie Plätze für Jungen und Mädchen, die am 26. April mal in die Berufswelt hineinschnuppern wollen.

Die Ausnahme ist die EWG. Dort sind bereits alle sechs Plätze vergeben. „Das ging richtig schnell“, weiß Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende. Dabei ist der zweitgrößte Vermieter der Stahlstadt das erste Mal beim Zukunftstag dabei. Warum die EWG ihre Türen öffnet, erklärt sie wie folgt: „Wir haben festgestellt, dass die meisten junge Leute, die sich bei uns bewerben, gar keine klare Vorstellung davon haben, was bei uns alles gemacht wird.“ Viele würden denken, es ginge nur um Vermietung. „Die wissen gar nicht, dass wir auch viel bauen, dass es auch um Technik und die Betreuung von Menschen geht.“ Am Zukunftstag sollen die Schüler nun einen Einblick in möglichst viele Bereiche der EWG erhalten.

Das Berufsbildungszentrum von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt sowie das Krankenhaus sind hingegen fast schon alte Hasen beim Zukunftstag. Genau wie die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe. „Ich bin jetzt seit acht Jahren hier und solange machen wir das mindestens schon“, sagt Doreen Schneider, die Personalverantwortliche. „Bei uns geht es in aller erster Linie darum, Schüler zu gewinnen. Wir müssen bekannt bleiben und noch bekannter werden.“ Jedes Jahr sind in der Schule mehr als 100 Plätze zu besetzen, damit Klassen in sechs verschiedenen Fachrichtungen geöffnet werden können. Beim Zukunftstag sollen die Ausbildungsgänge zum Physiotherapeuten und zur medizinisch-technischen Laborassistenz vorgestellt werden. „In den vergangenen Tagen sind ein paar Anmeldungen für den Zukunftstag eingegangen“, freut sich Doreen Schneider. Noch aber gibt es Kapazitäten. „Wir kooperieren am 26. April auch mit dem Krankenhaus“, informiert sie. Dort ist die Mädchen-Gruppe bereits voll, während bei den Jungen Luft nach oben ist.

Mädchen verlassen Brandenburg für ihre berufliche Laufbahn häufiger, dabei gebe es viele Angebote, heißt es auf der Internetseite des Zukunftstages, der aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert wird. Jungen seien in den sozialen Berufsfeldern noch immer deutlich unterrepräsentiert. Der Zukunftstag soll dabei helfen dabei, dieses Ungleichgewicht zu verändern.

Mehr Infos auf: http://zukunftstagbrandenburg.de