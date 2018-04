Frischer Wind in alter Kneipe

Kultkneipe am Bauernmarkt: Das Irish Pub in der Fritz-Heckert-Straße am Donnerstagmorgen. In diesem Sommer soll, nach Aussage der Betreiber, der Biergarten wieder öffnen. © Foto: Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Monatelang war nicht klar, wie es mit dem Irish Pub weiter geht, nachdem der alte Betreiber kürzer treten musste. Zwei überraschend junge Männer mit wenig Gastro-Erfahrung haben die Initiative ergriffen, um der Kultbar neues Leben einzuhauchen.

Nachts im Pub genehmigen sie sich ihr Pils, die älteren Herren an der Bar. Es riecht männlich. Die stickige Luft wird stundenlang von den Rauchern in der Kneipe geformt. An den Wänden hängen Kutschenrad, Hufeisen und Zaumzeug, dazu massig Bier-Propaganda – Guinness, Kilkenny und wie sie nicht alle heißen. In der Ecke daddelt gerade jemand am Spielautomaten. Das ist das Pub, wie man es kennt: Eine Kneipe mit eigenem Charme, in der die Nächte seit der Wende anfangen – und enden. Und doch ist etwas anders.

Am Kultstatus der Kneipe, die zu DDR-Zeiten eine Fischbratküche war, hat vor allem einer seinen Anteil: Barkeeper Tommi. Er war von früh bis spät im Pub, kannte Hinz und Kunz, bot 110 Sorten Whiskey auf vier Seiten, war schlicht und einfach die Kultfigur am Tresen. Doch die Gesundheit hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht – und ohne Tommi kein Pub.

Mitte Januar wurde die Bar am Bauernmarkt wiedereröffnet, die neuen Eigentümer heißen Paul Teichmann und Christoph Wannicke. Sie sind jung, 27 und 30 Jahre alt, haben wenig Gastro-Erfahrung – aber einiges im Pub verändert. Die verblasste Wandbemalung wurde erneuert, eine neue Beleuchtung bringt Licht ins alte Dunkel, es wirkt alles insgesamt sauberer und gepflegter. Schnell wird klar: In der Kneipe weht ein frischer Wind, dafür sorgen die beiden neuen Besitzer. „Wir haben das wochenlang zusammen mit Kumpels neu hergerichtet“, verrät Wannicke, hauptberuflich bei einer großen Versicherungsfirma tätig, in der Bar.

Eigentlich war es Zufall, dass Wannicke und Teichmann – beide langjährige Stammgäste – seitdem den Pub schmeißen. Als ihnen jedoch ein Kumpel im November steckte, dass es immer noch keinen Nachfolger für Tommi gäbe, fackelten sie nicht lang. Es hätte damals drei bis vier Interessenten gegeben. „Doch unser Konzept hat die Vermieter überzeugt.“ Mit Livebands, saisonalen Veranstaltungen und ihrem eigenen Charme hauchen die Freunde dem Pub seitdem wieder neues Leben ein.

Das hat einen Grund. „Die Stadt ist so gut wie tot“, wissen die Jungs, die eine enge Freundschaft verbindet, nachdem sie sich vor zwei Jahren auf einem Geburtstag kennen lernten. „Wir wollen etwas daran ändern.“ Die Cocktailbar Oskar und das abgebrannte Meilenstein – das waren damals die Szenebars in „Hütte“, wie Wannicke es nennt. „Im Pub saßen damals die Alten, die ihre zehn Halbe tranken“, sagt er über die alten Zeiten. Das Pub habe Potenzial, glaubt er fest.

Neben den alten Stammgästen kämen nun auch einige junge Leute in die Kneipe, darunter viele Handwerker aus dem EKO. Das nutzten Journalisten der Washington Post im März, die Kontakte zum Stahlwerk knüpfen wollten – die neuen Betreiber vermittelten. Erst am Wochenende seien 130 Leute zu einem Konzert der Stahlstädter Rockband Lead Pencil gekommen. „Es muss auch was für die Jungen geben in der Stadt“, sagt Teichmann. Der gelernte Sanitärtechniker, zwischenzeitlich in Bayern und Berlin aktiv, stand regelmäßig im C‘est la vie an der Bar – hatte aber immer Lust auf etwas Eigenes. Wie Wannicke steht er – neben einer neu angestellten Teilzeitkraft – auch selbst hinter der Bar.

Mit dem Pub haben Wannicke und Teichmann noch viel vor: Ein neuer Tresen wird in den nächsten Wochen gezimmert, der Biergarten im Laufe des Sommers erneuert. Die Kneipentour soll ab Oktober wieder ins Leben gerufen werden, dazu gibt es noch diesen Monat einen Termin mit den Organisatoren. „Nächstes Jahr wollen wir ein Pub-Openair auf dem Bauernmarkt starten“, verrät Wannicke. Für den Sommer verspricht Teichmann eine bekannte Live-Band. Welche, das wolle er nicht verraten. Das ändert nichts an der Tatsache: Das Pub lebt wieder.