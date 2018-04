Sicherheit im Fokus

Mobilitätstag auf dem Schützenplatz in Wriezen: Neben einem Seh- und Hör- sowie einem Reaktionstest konnten ältere Fahrer am Donnerstag auch ihr Auto unter die Lupe nehmen lassen. Noch bis Montag bietet der ADAC Pkw-Sicherheitschecks an. Hier im Bild der Lichttest, durchgeführt von KFZ-Mechaniker Christian Linke. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Sicherheit im Straßenverkehr hat am Donnerstag beim ADAC-Mobilitätstag auf dem Schützenplatz im Fokus gestanden. Dabei ist neben den Autos vor allem die Sehkraft und das Hörvermögen der Besitzer getestet worden.

Ein bisschen geknickt ist der 76-jährige Wriezener dann doch. „Den Reaktionstest habe ich mit Bravour bestanden. Aber der Hörtest war nur mäßig und eine Brille brauche ich anscheinend auch.“ Dabei war er davon ausgegangen, dass er nur zum Lesen eine Brille braucht. Und hält nun ein überraschendes Ergebnis und einen Hinweis für den örtlichen Optiker in den Händen. „Ich habe wirklich gedacht, dass alles okay ist“, gesteht der Rentner.

So wie ihm ging es einigen, die am Donnerstag von den umfangreichen Angeboten zum „Mobilitätstag für ältere Kraftfahrer“ vom ADAC auf den Wriezener Schützenplatz gekommen waren. „Ich finde das Angebot toll und wollte es nutzen“, so der Senior, der das Auto für Spazierfahrten und zum Einkaufen nutzt. „Zur eigenen Sicherheit und, um am Ball zu bleiben. Ich will ja mobil bleiben.“

Mobilität ist Lebensqualität, das wissen auch die Fachleute vom ADAC. „Die Leute werden immer älter und auch der demografische Wandel ist nicht von der Hand zu weisen“, sagt Wolfgang Weschke vom ADAC Berlin-Brandenburg. Um auch im Alter sicher mobil zu sein, bietet der Automobilclub Pkw-Seniorentrainings, ein Theorie-Programm zum Auffrischen und einen Fahr-Fitness-Check, an. „Bei manchen Autofahrern liegt die Fahrprüfung 40, 50 Jahre zurück. Da schleichen sich über die Jahre Sachen ein, die die Fahrer selbst nicht mehr wahrnehmen.“

Und die Statistiken sprechen ebenfalls Bände: Denn die Unfallkurve steigt deutlich an. „Und das obwohl die Rentner weniger fahren“, so Wolfgang Weschke. Im Sehtestmobil der Firma Fielmann bemüht Augenoptiker-Geselle Ole Zahn eine weitere Statistik. Der Bundesverband der Augenoptiker gibt an, dass 300 000 Unfälle jedes Jahr in Deutschland auf die schlechte Sehleistung der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen ist. Deshalb, so Ole Zahn, sei es wichtig, alle ein, zwei Jahre zum Augenarzt zu gehen. Und zwar altersunabhängig, wie er betont. Er und seine Kollegin boten auf dem Wriezener Schützenplatz am Donnerstag kostenfreie Sehtests an.

Am Stand nebenan stand das Hörvermögen auf der Probe. Maik Teichert und Sonja Stärke von der Firma HörPartner boten den Autofahrern einen Schnelltest an. „Viele wollen leider nicht wahrhaben, dass sie schlechter hören“, weiß Maik Teichert aus Erfahrung. Vor allem im Hochtonbereich nehme das Hörvermögen im Alter ab. Doch um sicher im Straßenverkehr unterwegs sein zu können, gehöre es dazu, alle akustischen Warnsignale – wie das Martinshorn zum Beispiel – auch wirklich hören zu können.

Wie es dagegen um den fahrbaren Untersatz der Rentner bestellt ist, das prüften Christian Linke und sein Kollege vom ADAC am Donnerstag. Auch heute und am Montag ist dazu noch auf dem Schützenplatz ab 10 Uhr Gelegenheit. Durchgeführt werden Licht-, Batterie- und Generatortests, ein Frostschutztest im Kühlsystem, Bremsen- und Stoßdämpfertests. „Auch können wir eine Fehlerspeicherabfrage sowie einen Bremsflüssigkeits- und Klimafunktionstest durchführen“, so Christian Linke. Die häufigsten Mängel, hat der KFZ-Mechaniker festgestellt, liegen bei verstellten Nebelscheinwerfern, zu alten Reifen oder rissigen Keilrippenriemen.