Start zum Großreinemachen

Neu in Seelow: Hunde-WC an der Slubicer Straße. © Foto: Doris Steinkraus

Frühjahrsputz am AWG-Block in der Erich-Weinert-Straße: Herta und Friedhelm Henschke harken, hacken und beschneiden Büsche. © Foto: Doris Steinkraus

Reichlich zu tun: Das haben Ronny Franz, Victor Schmidt, Frank Rades und Anja Ottmann (v.l.) vom Seelower Bauhof. Am Donnerstag wirbelten sie im Wohngebiet an der Slubicer Straße. Die Flächen werden abgeharkt und es gibt schon Unkraut zu beseitigen © Foto: Doris Steinkraus

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen hat nach Ostern das große Frühjahrsputzen in Seelow begonnen. Der Bauhof wirbelt seit dieser Woche auf den Straßen und Wegen sowie in den Wohnanlagen. Um das leidige Thema Hundekot besser in den Griff zu bekommen, wurden erstmals Hunde-WC installiert.

Sie leuchten im kräftigen Lindgrün, sind nicht zu übersehen und sollen helfen, einem Dauerärgernis beizukommen: „Die Stadt hat uns den Auftrag erteilt, spezielle Behälter für die Entsorgung von Hundekot zu beschaffen“, erklärt Astrid Gellenthin, Leiterin des kommunalen Bauhofes. Die ersten sechs Hunde-WC sind installiert, zwei kommen noch dazu. Damit finden Hundehalter die Behälter dann in der Slubicer Straße, im Gewerbegebiet, an der Parkanlage vor der Grundschule, am Netto-Brunnenplatz, am Schwarzen Weg, in der Apfelstraße, im Weidenweg, am Sender und im Stadtpark.

„Unsere Kollegen kontrollieren sie wöchentlich und ergänzen nach Bedarf die Tüten“, so die Werkleiterin. Man hoffe sehr, dass mit diesem Angebot auch jene Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner beräumen, die es damit bisher nicht ganz so genau nahmen.

Dass es sich dabei keinesfalls um Ausnahmen handelt, bekräftigen die vier Kollegen der „Sewoba-Truppe“. Sie erledigen während der gesamten Saison Pflegearbeiten in den Wohngebieten. Sie haben am Dienstag mit dem großen Frühjahrsputz begonnen. Am Donnerstagvormittag wirbelten sie an den Blocks in der Slubicer Straße. „Als Erstes wird immer der Müll eingesammelt“, erklärt Ronny Franz. Dann werden die Rasenflächen und Anlagen abgeharkt und von Unkraut befreit. „Und überall finden wir leider immer Hundehaufen“, sagt Anja Ottmann. Schön sei das nicht.

Das Problem habe wieder zugenommen, sieht es Frank Rades. Zu gern würden die Kollegen mal einen Hundehalter einlade, mitzuerleben, wie mit Hundekot verklebte Geräte und Maschinen gereinigt werden müssen. Die Hoffnung ist groß, dass mit der Neuanschaffung etwas mehr Ordnung einkehrt.

Während die vier Mitarbeiter die Flächen säubern, fährt Guido Mickley mit der kleinen Kehrmaschine seine Runden. Gut 1,5 Kubikmeter fasst die Trommel der Maschine. Er werde wohl bis Ende des Montas zu tun haben, um überall in der Stadt das Streugut des Winters eingesammelt zu haben, sagt er.

„Wir nehmen im Auftrag der Stadt auf 36 Kilometern Straßen das Streugut auf“, erklärt Astrid Gellenthin. „Hinzu kommen 34 000 Quadratmeter befestigte Flächen, wie Gehwege und Parkplätze, die ebenfalls gekehrt werden müssen.“ Für die Sewoba werden weitere 35 000 m2 und noch einmal 15 000 m2 private Flächen beräumt.

In den nächsten Wochen wird der Bauhof zudem im Auftrag der Sewoba in Wohngebieten Bäume und Sträucher pflanzen. Und zwar dort, wo alte Bäume und Koniferen gefällt worden sind.

Auch an den benachbarten AWO-Blocks sind an diesem Tag Akteure im Einsatz. „Wir erledigen die Pflegearbeiten selbst“, sagt Herta Henschke. Mit ihrem Mann Friedhelm säubert sie eine Fläche. „Wir machen das schon seit Jahren“, erzählt sie. Man habe sich in der AWG geeinigt, dass die Mieter die Pflege selbst erledigen. Ansonsten werden Beteiligungskosten erhoben.

Viele Mieter haben spezielle Flächen, die sie in Ordnung halten. Seit mehr als 40 Jahren leben Henschkes in ihrem AWG-Block. Leider seien es heute vor allem die älteren Mieter, die mit zupacken, bedauern sie. So lange sie gesundheitlich können, wollen sie ihren Beitrag leisten.