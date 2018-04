„Sie hinterlässt eine unfassbar große Lücke“

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Still sitzen konnte sie nicht. Ob einst hinter der Bar im Rathauskeller, im Sommer beim Fischverkauf auf Rügen, bei Bällen der Fürstenwalder Feuerwehr oder auf dem Sportplatz – immer war Marion Römer in Bewegung. Die Welt der Menschen, die ihr nahe waren, steht indes still. Nach langer, schwerer Krankheit ist Marion Römer am Mittwoch im Alter von 70 Jahren im Klinikum in Bad Saarow gestorben.

„Sie war eine richtig starke Frau, ein lebensbejahender Mensch“, sagt Karin Lehmann. Als die Vorsitzende des Fürstenwalder Ortsverbandes in die CDU eintrat, war Marion Römer schon lange Mitglied. Sie war Schatzmeisterin der Partei, saß von 2003 bis 2008 als CDU-Abgeordnete in der Stadtverordnetenversammlung, und verfolgte, solange es die Gesundheit zuließ, den Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales als sachkundige Einwohnerin.

„Sie musste immer etwas tun“, erinnert sich Karin Lehmann, die bald mehr als nur Parteifreundschaft mit Marion Römer verband. Seit 15 Jahren trafen sich die beiden Frauen auch privat. Regelmäßige Ausflüge zu Marion Römers Tochter nach Rügen, wo sie und ihr Mann Erhard zeitweise ein Fischrestaurant betrieben, und gesellige Abende mit beiden Familien bleiben Karin Lehmann als besonders schöne Erinnerung an die Verstorbene im Gedächtnis. „Noch vor vier Wochen waren wir zusammen im Kino“, sagt sie.

Auf die Freundin war Verlass – als Mitglied der BSG Pneumant hat sie die Vereinsvorsitzenden Karin Lehmann bei der Ausrichtung der Sportfeste unterstützt, geholfen wo es ging. „Für die Stadt ist ihr Tod ein großer Verlust. Sie hat sich unwahrscheinlich in das gesellschaftliche Leben eingebracht“, fasst Karin Lehmann zusammen.

Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde Marion Römer mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie beim Neujahrsempfang der Stadt Fürstenwalde den Goldenen Raben. In der Fahrzeughalle der Feuerwehr fand die Ehrung statt – für Marion Römer vertrautes Terrain: 14 Jahre lang saß sie dem Feuerwehrverein vor.

Das Löschboot, eine mobile Bar für Veranstaltungen, war ihre Idee, erzählt Feuerwehr-Chef Jörn Müller. „Ihr eigenes Boot hat sie im Design der Feuerwehr umbauen lassen.“ Erfahrungen mit dem Ausschank von Getränken hatte Marion Römer, die 31 Jahre lang mit ihrem Mann den Rathauskeller geführt hatte. Dort trafen sich auch Feuerwehrleute regelmäßig; begeistert von der Kameradschaft der Truppe, war die Fürstenwalderin bei der ersten Sitzung des Feuerwehrvereins als Gründungsmitglied dabei. „Sie hinterlässt eine unfassbar große Lücke“, so Vereins-Schatzmeisterin Anja Kaulisch, die von Marion Römer für das Ehrenamt gewonnen wurde.

„Ich finde keine Worte dafür, wie sehr sie mit dem Virus Feuerwehr infiziert war“, sagt Jörn Müller. Aus der Vereinsarbeit, ist er überzeugt, habe Marion Römer die Kraft gezogen, die sie im Kampf mit der Krankheit jahrelang aufbrachte. Ein Versprechen musste der Feuerwehr-Chef der Umtriebigen vor ihrem Tod geben: Die Trauerfeier von der Friedhofskapelle in die Fahrzeughalle der Feuerwehr zu verlegen. Bloß kein Stillstand. Diesen letzten Wunsch erfüllen ihr die Kameraden gerne. (amd)