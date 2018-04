Gegen die Angst vorm Zahnarzt

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Der zahnärztliche Dienst Oberhavel hat neue Praxisräume in Oranienburg, Berliner Straße 35, bezogen. „Ergänzend zu den zahnärztlichen Untersuchungen in Kita und Schule, die im Kreis jedes Jahr mehr als 10 000 Kinder erreichen, kann das vierköpfige Team des zahnärztlichen Dienstes in den neuen Räumen nun sein präventives Maßnahmenpaket zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen noch effektiver gestalten“, sagte am Donnerstag Landrat Ludger Weskamp (SPD) zur Eröffnung.

Amtsarzt Christian Schulze war es bei der Gestaltung der Räume besonders wichtig, dass der kindgerechte Prophylaxebereich ein angstfreies „Schnuppern“ in die Atmosphäre einer Zahnarztpraxis ermöglicht. Unterstützt durch das bei den Kindern beliebte Maskottchen „Kroki“ und seine Handpuppen-Gefährten werden künftig Lern-Projekte zum Thema „gesunde Ernährung“ für Gruppen in den Räumen gestaltet. Auch die Schulung von Erziehern und Lehrern oder Beratungsangebote für Eltern sind am neuen Standort geplant. Zusätzlich stehen Pädagogen zwei Medienkoffer zum Ausleihen zur Verfügung. Die Kosten für Ausbau und Ausstattung betrugen 105 000 Euro.