Oderbruch Open Air sammelt Geld

Josefine Jahn

Gorgast/Berlin (MOZ) Vor 20 Jahren fand in Neuhardenberg die erste Ausgabe des Oderbruch Open Air (OBOA) statt. Nun sammeln die Veranstalter Spenden, um weiterhin kostenfreien Eintritt zu gewähren. Mehr als 50 Live-Bands haben im vergangenen August im Fort Gorgast für die Besucher des OBOA gespielt. Hinzu kamen Workshop-Angebote, wie Postkarten-Gestaltung und T-Shirtdruck via Siebdruck und Lenolschnitt. Junge Oderbrücher wollten 1998 nicht immer in die Hauptstadt fahren müssen, um feiern zu gehen. Sie holten sich die Feier also nach Hause. Die Veranstaltung begann auf dem Neuhardenberger Flughafen, zog dann vor 16 Jahren nach Gorgast um.

Die Musikstile der geladenen Bands reichen von Ska über Raggae, Rock und Pop bis Punk und Funk. Das Festival hat sich herum gesprochen. Gäste reisen nicht nur aus ganz Brandenburg, sondern auch aus der Hauptstadt und ganz Deutschland an. „Ich finde die familiäre Atmosphäre toll“, lobte im August eine Besucherin aus Leipzig.Das OBOA-Festival ist „Umsonst und draußen“ überschrieben. Geld, das etwa durch T-Shirtverkäufe eingenommen wird, geht weiter an gemeinnützige Vereine. Dennoch fallen Kosten für die Organisation an.

Um Geld zu sammeln, lädt der Veranstalter, der Verein Break Tribe Musik, am Sonnabend, ab 20 Uhr, ins Café Köpenick nach Berlin. Dort wird gegen einen Eintritt von drei Euro gefeiert. Das eingenommene Geld fließt in die Festivalkasse.