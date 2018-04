Nachträgliche Ostergeschenke

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Schüler der Fontane-Grundschule Beeskow bekommen in diesem Jahr ein nachträgliches Ostergeschenk: Sie dürfen sich nach den Ferien nämlich auf neue Sanitäranlagen freuen. Diese entstehen derzeit im neu gebauten Gang zwischen dem „alten“ Schulgebäude und der neuen Aula.

Noch ist zwischen beiden Gebäudeteilen eine Folie gespannt, die vor BaustellenStaub schützen soll. Doch wenn alles fertig ist – und der für Hochbausache zuständige Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung Jochen Nagel rechnet damit bis Ferienende – kommt die Folie weg und der Weg zu den neuen Toiletten ist damit frei.

„Die neuen Toiletten werden für die Schüler ein Highlight nach den Ferien sein“, ist sich Hausmeister Norbert Köppen, der die Bauarbeiten während der gesamten Ferien beaufsichtigt hat, sicher.

Was mit den alten Schülertoiletten im Bestandsgebäude passiert? „Die werden zu Lehrertoiletten umgebaut“, teilt Nagel mit. Somit löst sich ein Missstand auf. Denn bisher mussten die Lehrer eine Behindertentoilette mitnutzen, beziehungsweise auf die Anlagen der Schüler zurückgreifen. Die Stadt als Bauherrin der Grundschule wird in diesem Jahr also auch die Lehrer mit einem Geschenk bedenken. In den Ferien wurden außerdem Malerarbeiten im Treppenhaus sowie Türzargen lackiert. Außerdem haben Bauarbeiter in der neuen Aula Akustikdeckenelemente installiert und Wände im Zwischenbau geputzt.

Auch an der Beeskower Grundschule an der Stadtmauer gibt es Verbesserungen, auf die sich die Schüler nach den Osterferien freuen können. Nachdem im Herbst der neue Aufzug installiert worden war, waren bauliche Anpassungen im Bereich des Treppenhauses und angrenzender Klassenzimmer nötig geworden. In den Ferien wurden hier nun die Wände verputzt sowie die Flure im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss gemalert. Oben erstrahlen die Gänge nun crèmefarben in zwei Abstufungen, im Erdgeschoss oben Mintgrün, unten Khaki. Die Grundschule ist mit Beendigung dieser Arbeiten nun komplett barrierefrei. Der Zugang in den Aufzug erfolgt stufenlos vom Schulhof aus über einen in die Außenwand gestemmten Eingang.