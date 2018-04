Mit Baby in die Psychiatrie

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Fachgespräch im Brandenburger Landtag sorgte kürzlich für ein alarmierendes Bild: Psychisch kranke Mütter würden im Land nicht genug Hilfe finden. Am Frankfurter Klinikum besteht hingegen seit vielen Jahren die Möglichkeit für Mütter, gemeinsam mit ihren Babys in der Psychiatrie behandelt zu werden.

Leide eine Brandenburger Mutter kurz nach der Entbindung unter starken Depressionen, müsse sie Hilfe in anderen Bundesländern suchen. Dieses Bild ergab sich vor wenigen Wochen bei einem Fachgespräch im Landtag. „Aber die Situation ist nicht annähernd so schlecht“, betont Dr. Ulrich Niedermeyer, Chefarzt der Psychiatrie am Frankfurter Klinikum und Sprecher der psychiatrischen Kliniken im Land. Seine Abteilung in Markendorf, die eng mit der dortigen Geburtsstation zusammenarbeitet, sei dafür das beste Beispiel.

Seit 18 Jahren gibt es hier die Möglichkeit für Mütter, gemeinsam mit ihren Babys auf der psychiatrischen Station aufgenommen zu werden. Eine Bilderwand im Schwesternzimmer dokumentiert diese besondere Behandlung von psychisch erkrankten Müttern. Schwestern und Pfleger halten auf den Bildern diese allerjüngsten Begleiter ihrer Patientinnen, geben ihnen die Flasche, spielen mit ihnen. „Diese Frauen haben immer einen Bezugspfleger, alles dreht sich um Kind und Mutti“, beschreibt Manja Zwolinski die besondere Situation. Sie arbeitet seit 25 Jahren auf der Station und hat sich schon um viele Babys und deren Mütter gekümmert.

Die Frauen werden meist aufgrund von postpartalen Depressionen, Schizophrenie oder Persönlichkeitsstörungen eingewiesen. Voraussetzung für die Aufnahme mit Kind sei aber immer, dass das Baby nicht gefährdet sei und die Mütter sich weitestgehend selbst darum kümmern können. „Viele sind verunsichert, denken: Oh Gott, mit meinem kleinen Kind in die Psychiatrie“, berichtet Manja Zwolinski. Diese Ängste können sie und ihre Kolleginnen schnell nehmen. Ihre wichtigste Aufgabe sei es anschließend, die Frauen zu entlasten, ihnen Auszeiten zu ermöglichen und beizubringen, dass es keine Schande ist, Hilfe anzunehmen. „Viele haben das Gefühl, nicht ausreichend Mama zu sein, sie sind orientierungslos, depressiv, erschöpft“, berichtet Manja Zwolinski aus ihrer Erfahrung.

Ulrich Niedermeyer erläutert, dass es bei der Behandlung von postpartalen Depressionen oft einer Kombination von intensiven Gesprächen und Medikamenten bedarf. „Wir fragen nach aggressiven Gefühlen gegenüber dem Kind, nach depressiven Vorerfahrungen, auch nach der Beziehung zur eigenen Mutter“, berichtet er. Ob und wie tief eine Frau nach einer Geburt in eine Depression abrutsche, sei von vielen Faktoren abhängig, erklärt Christiane Richter-Ehrenstein, Chefärztin der Gynäkologie, die in diesen Fällen eng mit Niedermeyer zusammenarbeitet. Ein Stimmungstief – der sogenannte Babyblues – sei häufig und ende nach wenigen Tagen. Erkrankungen, die darüber hinausgehen, seien die Ausnahme.

Für Christiane Richter-Ehrenstein ist die Zusammenarbeit, die Niedermeyer und sie pflegen, vorbildhaft. „Es ist ein Luxus, Frauenklinik und Psychiatrie unter einem Dach zu haben“, betont sie die enge Verzahnung. Diese greife nicht nur bei Fällen von postpartaler Depression, sondern auch bei schizophrenen Schwangeren oder suchtkranken Frauen, die eine Schwangerschaft feststellen. Auch wenn es „keine fundierte Abrechnungsmöglichkeit“ gebe, werde die Aufnahme von Mutter und Kind, wenn möglich und nötig, hier immer realisiert. Wie sehr die Frauen diese Möglichkeit schätzen, beweist der Kontakt, den die Schwestern und Pfleger der Psychiatrie zu vielen von ihnen noch Jahre nach der Entlassung pflegen.