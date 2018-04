Todesgefahr im Transitland

Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Nach drei schweren Verkehrsunfällen mit vier Toten am Mittwoch in Brandenburg fordert die Brandenburger Verkehrswacht Konsequenzen wie den sechsspurigen Ausbau der Autobahnen A 12 und A 13. Dort waren zwei Frauen und ein Mann ums Leben gekommen.

Von einem „Schwarzen Mittwoch für Brandenburg“ sprechen der Präsident der Brandenburger Verkehrswacht, Rainer Genilke, und der Vize-Präsident des Polizeipräsidiums in Potsdam, Roger Höppner angesichts der Bilanz von vier Toten und neun Verletzten an nur einem Tag. „So viel Tragik haben wir in den vergangenen Jahren nicht konstatieren müssen“, sagt Höppner und kündigt nach Analyse der Unfallursachen Konsequenzen an. Auf der A 13 war zwischen den Anschlussstellen Staakow und Baruth ein Pkw von zwei Lastern eingeklemmt worden – zwei Frauen starben, ein elfjähriges Kind wurde schwer, fünf weitere Personen leicht verletzt. Auf der A 12 war bereits am frühen Morgen ein Sattelzug auf einen Schwerlasttransporter aufgefahren und hatte einen Kleintransporter zerquetscht, dessen Fahrer starb.

Für den Präsidenten der Landesverkehrswacht steht auch ohne Kenntnis der konkreten Unfallursachen fest, dass durch das Transitland Brandenburg zu viele Güter auf der Straße rollen. „Und bis zum Jahr 2030 nimmt der Güterverkehr auf der Straße um bis zu 35 Prozent zu“, warnt Genilke. Brandenburg brauche mehr Sicherheit auf Parkplätzen und Raststätten, damit gestresste Lkw-Fahrer sich auch tatsächlich während der Ruhephasen erholen können. Verstärkte Polizeistreifen oder private Sicherheitsdienste könnten die Lkw-Fahrer entlasten. „Die müssen sich doch alle halbe Stunde den Wecker stellen, um zu kontrollieren, ob im Schlaf niemand die Plane aufgeschlitzt und die Fracht entwendet hat“, sagt Genilke. Hinzu komme, dass das Bedürfnis der Brummifahrer nach etwas Ablenkung zunimmt, je länger sie hinter dem Steuer sitzen. Handy, Navigationssystem oder Zigaretten würden jedoch der Konzentration schaden.

Generell sei das Land gefordert, den zunehmenden Güterverkehr auf seinen Autobahnabschnitten auf Schiene oder Wasserwege zu verlagern sowie beim Bund darauf zu dringen, die A 12 und A 13 um eine Fahrspur pro Richtung zu erweitern. Allein auf der A 12 zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) hat sich nach Angaben der Polizeidirektion Ost im vergangenen Jahr die Zahl der Verkehrsunfälle um 50 auf 469 erhöht. Vier Menschen starben auf der 57 Kilometer langen Autobahn mit dem höchsten Lkw-Anteil in ganz Brandenburg – doppelt so viele wie 2016.

Das Brandenburger Verkehrsministerium sieht den Bund in der Pflicht, wenn es darum geht, beispielsweise Schleusen auf den Wasserstraßen zu sanieren oder Bahnstrecken für den Güterverkehr zu ertüchtigen. Ministeriumssprecher Steffen Streu glaubt zudem, dass Fahrerassistenzsysteme für Lkw wie Abstandswarner bislang zu wenig genutzt würden.