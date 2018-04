Seit fünf Jahren nachts auf Kontrolltour

Doris Steinkraus

Golzow (MOZ) Auch wenn es nach außen ruhiger geworden ist um die Sicherheitspartnerschaften, so agieren sie dennoch weiter, versehen Frauen und Männer ihren Kontrolldienst, um die Sicherheit der Bürger zu erhöhen. Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert traf sich im Gemeindehaus in Bleyen im Rahmen einer Dienstberatung mit den beiden Sicherheitspartnerschaften aus Bleyen und Küstrin-Kietz. Im Fokus standen die ehrenamtliche Tätigkeit sowie gute Zusammenarbeit 2017 mit dem Ordnungsamt. Mit dabei waren Sachgebietsleiterin Jaty Stamnitz sowie Revierpolizist Donald Loerzer.

Das ehrenamtliche Wirken der beiden Sicherheitspartnerschaften wurde mit einer Zuwendung von jeweils 300 Euro durch den Amtsdirektor gewürdigt. Den symbolischen Scheck nahmen Eileen Scholz für die Sicherheitspartnerschaft Küstrin-Kietz und David Rost für die Sicherheitspartnerschaft Bleyen entgegen. Die Mittel werden bei der Abrechnung der Mehraufwendungen durch die beiden Sicherheitspartnerschaften ausgereicht. „Die Unterstützung seitens des Amtes ist wirklich löblich“, resümierte David Rost. „Das ist nicht überall so. Wir sind dankbar für die unglaubliche Kontinuität dieses Zusammenwirkens.“

Seit 2013 agieren die Sicherheitspartner. Sie fanden sich zusammen, weil die Einbrüche und Diebstähle Überhand nahmen. Das Resultat spiegelt sich heute in einer deutlich geringeren Kriminalitätsstatistik wieder. „Wir wissen aber auch, dass wir sehr schnell die alten Zustände hätten, wenn wir unsere Arbeit einstellen“, sieht es David Rost. Die ungebetenen nächtlichen Besucher wissen um die Kontrollgänge der Sicherheitspartner. Das zeigte sich erst Anfang dieses Jahres, als sie just in einer Nacht zuschlugen, als die Sicherheitspartner pausierten. Neben dem Einbruch bei der Feuerwehr waren auch Privatgrundstücke betroffen. „Deshalb machen wir weiter. Mittlerweile wissen wir Akteure auch die damit gewachsene Verbindung zwischen den Orten sehr zu schätzen“, sagt der Bleyener.

Jaty Stamnitz informierte die Runde zu Fragen zum KKP-Erlass des Ministerium des Innern und für Kommunales. „Es wurden auch wechselseitig bewegende organisatorische Anliegen verabredet“, so Lothar Ebert. Der Revierpolizist sprach sich für die kontinuierliche Fortführung der guten Kommunikation mit beiden Sicherheitspartnerschaften aus und bedankte sich, dass er durch die Akteure als Nachfolger seines Reviervorgängers so gut aufgenommen wurde.