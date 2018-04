Mara Kaemmel

Schöneiche Die Chorgemeinschaft Schöneiche sucht Nachwuchs. Deshalb lädt sie am 21. April zu einem „Offenen Singen“ um 14 Uhr in den Raufutterspeicher ein. Der neue Chorleiter Frank Müller-Brys sagt: „Wir freuen uns auf alle, die Lust am Singen haben.“

Der 42-jährige studierte Musiker aus Woltersdorf hat den Chor im September 2017 von Johannes Voigt übernommen. „Dieser Chor hat viel Potenzial“, sagt er. Allerdings sind die meisten der rund 50 Mitglieder schon älter, viele bereits in Rente. Das ist ein Problem. Deutschlandweit wird von einem Chorsterben gesprochen, da viele Chöre unter Überalterung und Mitgliederschwund leiden. Warum sich so wenig Jüngere fürs Chorsingen begeistern können, liegt für Müller-Brys auf der Hand. „Das Repertoire passt ganz oft nicht mehr in unsere Zeit. Seit Schubert hat sich da wenig verändert.“ Mit dem klassischen Liedgut, Volks-, Trink- und Saufliedern seien heute kaum neue Sänger und Sängerinnen zu gewinnen. Er setzt deshalb auf eine Mischung aus Liedern verschiedener Zeitalter und Kulturen, darunter auch Kanons, Spirituals, Gospels und jazzige Stücke – und hofft, damit den Zuspruch bei Unentschlossenen zu finden. Im Blick hat er Zugezogene, die Kontakte in der Gemeinde knüpfen wollen und Leute, deren Kinder vielleicht schon aus dem Haus sind und die ein Hobby suchen. „Singen macht glücklich“, verspricht er.

Bei den Chormitgliedern kommt sein Engagement für eine Erneuerung gut an. Rainer Schwarz, zweiter Vorsitzender des Chors, sagt: „Wir sind alle von ihm begeistert. Er ist ein sehr humorvoller Mensch und versteht es, uns zu motivieren.“ Mitsängerin Regina Haier pflichtet ihm bei. „Wir proben jetzt auch skandinavische Lieder, die in der Melodieführung anders sind“, sagt sie. „Sie sind nicht weniger anspruchsvoll, aber wirken viel leichter und frischer.“

Wer mitmachen will, braucht keine Chorerfahrung, nur Geduld. „Es dauert rund zwei Jahre bis eine Stimme gut trainiert ist“, sagt Müller-Brys. Beim „Offenen Singen“ kann jeder ganz unverbindlich mitproben. Und für alle, die nur zuhören wollen, hat er einen Tipp: Am 28. April gibt die Chorgemeinschaft um 16 Uhr in der alten Schlosskirche ihr Frühlingskonzert. (mk)