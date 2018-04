Hennigsdorfer Duo lädt zum Tag für die Gesundheit ein

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) 30 Aussteller und ein gutes Dutzend Referenten beteiligen sich an der ersten Gesundheitsmesse, die am Sonnabend, 14. April, im Hennigsdorfer Stadtklubhaus stattfindet. „Fit und gesund in Hennigsdorf“ resultiert „aus einem Hirngespinst“, wie Nicole Lipinski lachend erzählt. Als sie im Sommer 2017 auf einer ähnlichen Veranstaltung in Oranienburg war, hatte sie viel Zeit, Gespräche mit anderen Ausstellern zu führen und ein Netzwerk zu knüpfen. Auf dem Rückweg kam der Nieder Neuendorferin die Idee: „Warum nach Oranienburg fahren, wenn so etwas auch in Hennigsdorf stattfinden könnte?“ Die Idee ging der Ernährungsberaterin nicht mehr aus dem Kopf: „Das Ei war gelegt. Und nach zwei Wochen war es ausgebrütet.“ Nachdem sie Barbara Galle, die bereits Konzerte organisiert hat, mit ins Boot geholt hatte, konnte die Suche nach Ausstellern beginnen.

„Unser Ziel war es, vor allem Ortsansässige ins Boot zu holen, um Hennigsdorfs Angebotsvielfalt in Sachen Gesundheit zu zeigen“, sagt Lipinski. Neben Optikern, der Rheumaliga, Krankenkassen, Heilpraktikern und den Sana-Kliniken konnten beide Aussteller gewinnen, die weniger bekannte Dienste für die Gesundheit anbieten. So kann der Besucher an einem Stand per sogenannter Vitalmessung sein biologisches Alter herausfinden. Ein Stimm-Coach wird ebenso vor Ort sein wie der Anbieter eines Thermomixers. „Mit dieser Küchenmaschine, die einfach alles kann, hat man die eierlegende Wollmilchsau im Haus“, verspricht Lipinski. Ein Unternehmer wird vor der Tür zeigen, wie Autos behindertengerecht umgebaut werden.

In Vorträgen erfahren die Besucher vieles über gesunde Ernährung, das Ausfüllen einer Patientenverfügung und über die Kraft ätherischer Öle. Für Lipinski war von Beginn an klar, dass zum Leben auch der Tod gehört. Doch keines der Hennigsdorfer Bestattungshäuser war zur Mitarbeit bereit. Für den Vortrag „Abschied“ hat sie nun eine Berliner Bestatterin gewonnen.

Mehrere Tausend Euro steckt Lipinski in die Messe. „Mit der Bitte auf Unterstützung durch die Stadt bin ich auf taube Ohren gestoßen“, bedauert sie. Durch Standmieten und Eintritt hofft sie, die Kosten decken zu können. Sollte die Gesundheitsmesse ein Volltreffer werden, sind weitere geplant. Barbara Galle weiß auch schon, welchem Bereich beim nächsten Mal größere Aufmerksamkeit gewidmet werden soll: „Dann wollen wir auch Produzenten gesunder Lebensmittel dabeihaben.“

*

Die Gesundheitsmesse findet am 14. April von 10 bis 17 Uhr im Stadtklubhaus, Edisonstraße 1, statt. Im Eintritt von drei Euro ist ein Info-Heft über alle Aussteller enthalten.