In Schwingung bringen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Ins Schwitzen gekommen sind am Mittwoch Männer und Frauen des ambulanten Herz- und Behindertensportvereins. Nicht etwa wegen der warmen Temperaturen, die draußen herrschten, sondern vor Anstrengung – beim Hallensportfest des Vereins.

Dieser zählt 100 Mitglieder. Nicht alle waren gekommen, um sich in der Sporthalle des Brecht-Gymnasiums fit zu machen. Vermutlich lockten die fast sommerlichen Temperaturen den einen oder anderen eher in den Garten als in die Halle. Der Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch.

Heike Buß, die Heilpraktikerin ist seit Jahren Trainerin im Verein, hatte eine Menge Utensilien mitgebracht. An zehn Stationen galt es, Gleichgewicht, Koordination und Ausdauer zu trainieren. Sichtlich großen Spaß hatten die Teilnehmer beim Schwingen der grünen Smoveys, eine Art Ring, der mit Stahlkugeln gefüllt ist. „Dabei ist es wichtig, dass man diese in Schwingung bringt, ohne dass sie anschlagen“, erklärt Heike Buß. Die Schwingungen würden sich auf den Körper übertragen. Dadurch komme der Lymphfluss in Bewegung, ergänzt die 54-Jährige. Sie und Übungsleiter Michael Decker hatten am Mittwoch das Sagen.

Wer ihnen nacheifern möchte, ist herzlich willkommen. Denn nach wie vor sucht der Verein Übungsleiter für die zwei Herzsportgruppen sowie einen Arzt oder eine Ärztin, um nach dem plötzlichen Tod von Dr. Günter Hoffmann die Lücke in der medizinischen Betreuung schließen zu können.

Kontakt: Ernst-Wolfgang Schulz, Tel. 03344 333290