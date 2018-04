Zwischen Naturschutz und Verkehrssicherheit

Tatjana Littig

Tauche (MOZ)

im Dezember auf der Gemeindevertretersitzung in Tauche wissen. Auf der jüngsten Sitzung hat Hauptamtsleiter Rainer Müller Stellung bezogen und über Baumarbeiten und Verkehrssicherungspflicht informiert.

Das Gebiet der Gemeinde Tauche umfasst eine Fläche von rund zwölf Hektar mit zahlreichen Plätzen, Parkflächen, Wander- und Fahrradwegen, elf kommunalen Friedhöfen und 70 Kilometer Gemeindestraßen. Die Folge? Eine sehr hohe Anzahl von Bäumen in Trägerschaft der Gemeinde. Wie viele Bäume es insgesamt gibt, das weiß Hauptamtsleiter Rainer Müller nicht. Sie alle zu zählen, dafür fehlt Personal und Zeit. Alleine an der Gemeindestraße von Kossenblatt über Briescht nach Trebatsch sind es 767 Bäume.

Die Bewirtschaftung dieses Baumbestandes – sprich Pflegemaßnahmen, Totholzschnitt, Fällungen und Verkehrsraumschnitt – kostet die Gemeinde jährlich mehrere Tausend Euro. Im vergangenen Jahr waren es 62 000 Euro. „Mehr als wir kalkuliert haben“, so der Hauptamtsleiter. Der Haushalt für 2018 steht noch nicht, nach der Erfahrung aus dem vergangenen Jahr sieht die Planung derzeit 70 000 Euro vor, nicht eingerechnet sind die Eigenleistungen der Gemeindemitarbeiter.

„Laufend finden Baumkontrollen statt“, erklärt Rainer Müller. Gerne würde man in der Verwaltung mehr tun, mit nur einem Mitarbeiter im Ordnungsamt, Karsten Radlow, sei das jedoch nicht zu bewältigen. Notwendig sind sowohl Kontroll- als auch Sicherungsmaßnahmen allemal, weil die Gemeinde die Verkehrssicherungspflicht für Bäume im öffentlichen Raum trägt. Wird diese Pflicht verletzt, können Haftung, Schadensersatz und sogar strafrechtliche Belangung folgen. Die Verantwortung tragen der Amtsleiter sowie der Baumkontrolleur. „Zum Glück hat es so einen Schadensfall noch nicht gegeben“, informiert Rainer Müller. Damit das auch so bleibt, wurden im Februar Pappeln im Park Lindenberg gefällt. Ausgangspunkt war Sturm „Xavier“ im Oktober. Dabei fielen zwei Bäume auf die Grenzmauer des Parks, weitere neigten sich in Richtung der unmittelbar angrenzenden Wiese. Bei einem Ortstermin wurde festgestellt, dass weitere Pappeln Schäden und Krankheiten aufwiesen.

Doch was ist mit den Bäumen, die ein Einwohner auf der Gemeindevertretersitzung im Dezember monierte? Von gefällten Robinien vor dem Schloss und einer „bis zur Unkenntlichkeit“ zurückgeschnittenen Linde, berichtete er. „Die Linde ist hohl“, entgegnet darauf Rainer Müller. Von gefällten Robinien weiß er nichts, kann aber auch nicht ausschließen, dass schon im vergangenen Jahr Bäume im Park nach dem Sturm gefällt werden mussten.

Die aufgrund der Stammentfernung zerfahrene Wiese im Park werde von Gemeindemitarbeitern wieder ordnungsgemäß hergestellt, verspricht der Hauptamtsleiter. Dafür wird, sobald der Boden durchgetrocknet ist, die Fläche beräumt, eingeebnet und Gras eingesät. Erklärtes Ziel: ein ansehnliches Bild.