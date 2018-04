Wassertreten ab Mai möglich

„Atem schöpfen“ – so lautet der neue Gesundheitsweg in der Kurstadt. © Foto: Heike Jänicke

Am künftigen Kneipp-Pfad: Angelika Kniebel (55) aus Eberswalde weilt seit Mittwoch in der Fachklinik und Moorbad. Sie genießt die Ruhe im Kurpark. Den Kneipp-Pfad kann sie allerdings noch nicht testen. Der ist noch nicht ganz fertig. Das Geländer ist aber bereits montiert. © Foto: Heike Jänicke

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Der Märkische Bergwanderpark ist fast fertig. Lediglich am Kneipp-Pfad, der Teil des Projektes ist, wird noch gebaut. Am 5. Mai soll die neueste Attraktion der Kurstadt freigegeben werden. 385 000 Euro haben Stadt und Land dafür investiert.

Angelika Kniebel sitzt auf der Bank, direkt an der künftigen Kneipp-Strecke. Die 55-Jährige genießt am Mittwochmittag die Sonne und die Stille im Kurpark. Sie sei gerade erst angekommen, verrät sie dieser Zeitung. Zu einem Kuraufenthalt. Für drei Wochen wird sie in der Fachklinik und Moorbad Erholung finden. Sie leidet an Hüft- und Wirbelsäulenproblemen und hofft in der Klinik Linderung zu erfahren und mit einer Diät ihr Gewicht reduzieren zu können.

Dass sie gerade an dem neuen Kneipp-Pfad, der Bestandteil des Projektes „Märkischer Bergwanderpark“ ist, Platz genommen hat, ist wohl eher Zufall. Davon wisse sie nichts, wie sie meint, versichert aber, diesen ausprobieren zu wollen. Dazu besteht allerdings noch nicht die Möglichkeit. Die rund 30 Kilometer lange Strecke ist nämlich noch nicht fertig. Es fehlt an der Wasserhöhe, um ganz im Sinne von Wasserdoktor Sebastian Kneipp im kalten Wasser den Kreislauf auf Vordermann zu bringen.

Noch vor Einbruch des Winters war zwar mit den vorbereitenden Maßnahmen begonnen worden. Zwei Treppen sind angelegt, der Wasserlauf mit Kies aufgefüllt sowie eine Stauschwelle eingebaut worden. Doch die Staustelle ist nicht dicht. Deshalb muss ein Fertigbetonteil eingesetzt werden, um die Wasserhöhe zwischen 15 und 30 Zentimeter zu erreichen. Die Arbeiten dazu sollen in der nächsten Woche beginnen, wie Rainer Schönberg vom mit der Planung des Gesamtprojektes „Märkischer Berwanderpark“ beauftragten Technischen Büro für Wasserwirtschaft und Landeskultur in Bad Freienwalde auf Nachfrage informiert.

Bereits montiert sind die vier grünen Poller samt Geländer. Die aus Stahl bestehenden Elemente wurden in der Altranfter Firma Höma Service & Produktions GmbH hergestellt. Wie auch die 14 inhaltlich von Heiko Walther-Kämpfe von der Tourismus GmbH gestalteten Info-Tafeln, die inzwischen entlang des „Märkischen Bergwanderparks“ aufgestellt worden sind. Sie geben anschaulich in Bild und Wort Auskunft zu den Einzelprojekten, die im Rahmen des Gesamtprojekts verwirklicht wurden. Eine der Tafeln steht unter anderem am Trimm-Bereich mit Outdoor-Sportgeräten, der hinter der Fachklinik entstanden ist.

Dort weist ein Schild auf eine weitere Attraktion hin. „Atem schöpfen“. Dahinter verbirgt sich der neue Gesundheitsweg, den die Tourismus GmbH entwickelt hat und der am 5. Mai eröffnet werden soll, wie Tourismus-Chef Andreas Hensel informiert – zusammen mit dem „Märkischen Bergwanderpark“. 385 000 Euro fließen in das Projekt, 263 400 Euro fördert die ILB und 121 600 Euro bezahlt die Stadt.