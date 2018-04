Frauen sind die besten Melker

Josefine Jahn

Platkow (MOZ) Insgesamt acht junge Nachwuchslandwirte hatten die Herausforderung angenommen und waren dem Aufruf gefolgt, am Landesmelkwettbewerb in Platkow teilzunehmen.

Sie sei auf dem Hof für die Milchviehsparte verantwortlich, erklärt Madeleen van Damme den Teilnehmern des Brandenburger Melkwettbewerbs, der zum ersten Mal im Familienbetrieb der van Dammes im Platkower Ortsteil Neuhof ausgetragen wird. Die Hofherrin führt die sechs jungen Frauen und zwei Männer über den Betrieb, zeigt ihnen die Stallanlagen, nachdem der Wettbewerb vorüber ist. Im Abkalbestall stehen die jungen Fersen. Sie kalben dort in der Gruppe, zu 90 Prozent ohne Hilfe, wie Madeleen van Damme erklärt. Die Gruppe bewegt sich weiter in den Kälberstall, wo die Neugeborenen nach der Trennung von den Mutterkühen untergebracht werden. Nach dem Abkalben melken van Dammes die Kühe per Hand, die Kälber werden ausschließlich mit der eigenen Muttermilch gefüttert, sagt die Agraringenieurin. „Das machen ja viele Betriebe gar nicht mehr. Toll!“, sagt eine Teilnehmerin anerkennend.

Die Gruppe wirkt interessiert und entspannt. Ein Teil der jungen Leute hat bereits ausgelernt, ein anderer ist noch in der Ausbildung. Sophie Schulze ist im zweiten Lehrjahr zur Landwirtin und aus Bornsdorf angereist. „Der Wettbewerb ist ein spannendes Erlebnis“, sagt sie. Sie erfahre auf diese Weise viel über die Arbeit in anderen Betrieben, könne sich mit Kollegen über die Arbeit austauschen. Im Theorieteil, so die Auszubildende, sei sie zur Hälfte sicher gewesen, zur anderen Hälfte sind auch Fragen dabei, die nicht in der Berufsschule behandelt werden.

„Es wird einerseits Fachwissen abgefragt, aber auch Agrarpolitik, das geht ein bisschen über’s Berufsschulwissen hinaus“, bestätigt Detlef May, Geschäftsführer des Verreins Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung, der zum Landeswettbewerb aufgerufen hatte. Beim praktischen Teil, dem Melktest, werde auf Schnelligkeit, Sauberkeit und Tiergerechtigkeit geachtet, sagt May. „Der ruhige Umgang mit dem Tier ist ganz wichtig.“ Anschließend wird die Sauberkeit der Milch geprüft – ein nochmaliger Hygienetest. Auf alle verschiedenen Aufgaben gibt es Punkte, die von Prüfern notiert und anschließend ausgewertet werden. Der Eisenhüttenstädter Domenic Ahrens von der Agrargenossenschaft Neuzelle sieht den Tag als gute Prüfungsvorbereitung. „Man merkt, hier gucken die Prüfer schon genauer hin“, sagt er. Im Sommer will er auslernen.

Die Ausbildung schon absolviert hat die Gewinnerin des Landesmelkwettbewerbs, Jaqueline Brock von der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH in Buchholz. Sie erreicht an diesem Tag insgesamt 153,5 von möglichen 160 Punkten. Mit ihr fahren Sarah Marschner und Marleen von Podbielski zum Bundesausscheid nach Niedersachsen. Vom 22. bis zum 26. April wird dann Deutschlands bester Melker – oder beste Melkerin – ermittelt.