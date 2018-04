Bis heute kein Recht auf leibliche Eltern

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder)/Berlin (MOZ) Sie galten als „Staatsfeinde“, „Republikflüchtlinge“ oder wurden als „asozial“ stigmatisiert: Eltern, deren Kinder in der DDR aus politischen Gründen zwangsadoptiert wurden. Außer in Einzelfällen ist dieses dunkle Kapitel bis heute nicht aufgearbeitet worden. Das soll sich jetzt ändern.

Die heute 56-jährige Anna war als Kind in einem Heim untergebracht. 1978 – mit 16 Jahren – gehörte sie in Ostberlin zu einer Szene, in der sich Jugendliche mit per Tagesvisum eingereisten Westberlinern trafen. Anna wurde schwanger, ihr Wunsch, auszureisen und den Vater ihres Kindes zu heiraten, an die Stasi „zur Prüfung“ übermittelt.

Als ihr im Oktober 1981 geborenes Kind ein Jahr alt ist, wird es von der Mutter getrennt und in ein Heim eingewiesen. Den Ort darf Anna nicht erfahren. Die Stasi ist zwar plötzlich für die Übersiedelung, gleichzeitig wird ein Ermittlungsverfahren wegen „Arbeitsbummelei“ gegen die Mutter eingeleitet, weil sie das Babyjahr um vier Wochen überschritten hat. Die Jugendhilfe leitet Ermittlungen wegen „asozialen Verhaltens“ ein, findet aber „keine Versäumnisse“. Anna erklärt, dass sie nun doch nicht ausreisen will, um ihr Kind zurückzuerhalten. Doch dies wird abgelehnt, stattdessen die Mutter zu einem Jahr und acht Monaten Haft wegen „Arbeitsbummelei“ verurteilt. Als ein Staatsanwalt sie im Gefängnis aufsucht, unterschreibt sie angeblich freiwillig die Einwilligung zur Adoption. Im März 1984 wird ihr Kind von einer Heimerzieherin adoptiert.

Drei Monate später kommt die Mutter zwar auf Bewährung frei, ist jedoch depressiv und antriebslos. Erst 1988 stellt die Stasi die Beobachtung Annas ein, da sie keine Kontakte zum Kindesvater mehr hat. Weitere 13 Jahre später – 2011 – stößt das mittlerweile 19-jährige Kind bei einer Einsicht in das Melderegister auf die Tatsache, dass es adoptiert wurde, und beginnt, nach seinen wahren Eltern zu suchen.

Dieser erschütternde Fall ist einer von erst knapp einem Dutzend, die bis heute rekonstruiert und dokumentiert wurden. Eine lächerlich geringe Zahl im Vergleich dazu, dass rund 10 000 der in den Jahren 1972 bis 1988 in der DDR vollzogenen Adoptionen ohne Einwilligung der Eltern erfolgte. Der Fall von Anna zeigt zudem, dass die Mütter unter Druck zur Einwilligung gebracht werden konnten.

„Lange Zeit hat sich niemand für dieses Thema interessiert“, sagt Christian Sachse von der „Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft“, der den Fall Anna rekonstruiert hat. „Für die früheren DDR-Oppositionellen waren die Betroffenen kein Thema, da sie ja keinen politischen Widerstand leisteten. Und gegenwärtig gibt es neben dem allgemeinen Überdruss an der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit noch ganz andere Widerstände. Jugendämter und andere Behörden fürchten, dass es zur Prozesslawine kommen könnte, wenn die Fälle aus der DDR aufgearbeitet und vielleicht mit der heutigen Praxis von Adoptionen verglichen würden.“

Nach jahrelangem Druck von Betroffenenverbänden hatte die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Ines Gleicke, 2017 gemeinsam mit dem Brandenburger Bildungsministerium ein Wissenschaftlerteam vom „Zentrum für Zeithistorische Forschung“ in Potsdam mit der Erarbeitung einer Vorstudie beauftragt. Die Wissenschaftler sollten herausfinden, wie das dunkle Kapitel aufgearbeitet werden kann. Über die jetzt vorliegende Studie wurde am Donnerstag in der von Johannes Weberling geleiteten Arbeitsgruppe „Aufarbeitung und Recht“ an der Frankfurter Europa-Uni diskutiert.

Der Soziologe Ronald Gebauer, hält sich mit allgemeineren Aussagen zurück. Denn gerade mal zwei konkrete Fälle – der von Anna und eines mit zehn Jahren adoptierten Jungen – wurden für die Studie ausgewertet. Dazu Gespräche mit einigen früheren Mitarbeitern von DDR-Jugendämtern.

Was vorliegt, sind die Jugendhilfeberichte aus dem Volksbildungsministerium von Margot Honecker, aus denen hervorgeht, dass es von 1972 bis 1989 insgesamt rund 50 000 Adoptionen gab. „Politisch motivierte Adoptionen erfolgten nicht systematisch, aber sie entstanden aus Strukturen, die systemisches Unrecht ermöglichten“, ist eine Aussage von Gebauer, die die Kompliziertheit der Materie beschreibt. So wie viele der betroffenen Eltern und Kinder bis heute daran scheitern, dass sie Angaben über Angehörige aus Datenschutzgründen nicht erhalten, müsste auch für die Wissenschaftler erst ein Sonderrecht für die Einsicht in Adoptionsunterlagen geschaffen werden.

„Datenschutz wird hier wie schon in anderen Fällen, etwa beim Doping, zum Täterschutz“, bemängelt Weberling. Andererseits gibt er zu bedenken, dass auch in der alten Bundesrepublik „Entscheidungen von Jugendämtern lange als unanfechtbar galten“. Christian Sachse sagt, dass die Opfer überhaupt erst in die Lage versetzt werden müssten, „ihre persönliche Geschichte wieder zu erlangen“. Ronald Gebauer führt noch etwas anderes an: Viele Normalbürger aus der DDR teilten die Auffassung, „dass ja wohl etwas dran gewesen sein muss, wenn jemand der Vorwurf gemacht wurde, asozial zu sein“. Die so Stigmatisierten hätten bis heute große Probleme, diese Diffamierung zu überwinden. Zwangsadoptierte Kinder quälten sich mit der Frage, ob sie von ihren leiblichen Eltern verraten wurden. Trotzdem sieht es so aus, als hätte die wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas endlich begonnen.