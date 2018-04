Kein Bild, nur Skizzen

Stephanie Lubasch

Cottbus (MOZ) Jo Fabian lässt die Ruder tanzen. Gleichmäßig gehen sie auf dieser roten Bühengaleere des Cottbuser Staatstheaters im Takt des Trommelschlages auf und nieder, verstärken ihn mal, mal laufen sie keck seinem Rhythmus entgegen. Ein Schiff nimmt Fahrt auf, vielleicht ja unterwegs in das dem Abend seinen Titel gebende „unbekannte Land“ – „Terra In Cognita“. Wobei es weniger die weißen Flecken auf der Landkarte seien, die ihn interessieren, wie der Regisseur, Choreograf und Bühnenbildner vorab sagte. Ihm gehe es vielmehr um den Blick „auf die unbekannten Gebiete in uns selbst“.

Neuland – das ist für das hier von Gästen wie dem Schlagwerker Lars Neugebauer und dem in Cottbus unlängst schon als Schildkröte Kassiopeia in „Momo“ gefeierten David Kramer unterstützten Schauspiel­ensemble auch die Arbeitsweise gewesen. Kein Text, kein Stück lieferte die Grundlage für die knapp zweieinhalbstündige Inszenierung: Bei der von Fabian hier aufgeworfenen Frage nach dem Leben in Kollektiven und der „utopischen Kraft des Schwarms“ wurden die Akteure selbst zu Co-Autoren.

Am vorläufigen Ende dieses Prozesses steht nun ein von zwei Pausen unterbrochener, dreiteiliger Theaterabend, der den Zuschauer auffordert, selbst Teil zu werden, durch die Beigabe eigenen Denkens, eigener Erfahrungen. Sieht man es so, ist die Unfertigkeit der Inszenierung Plan – und lässt sich um einiges besser verkraften.

Die Geschichte der Menschheit, geprägt von Kriegen, von Leid, Elend und Gewalt liefert die Folie, auf der Fabian seine Ideen entwickelt. Einen poetisch montierten Abriss zeigt eine minutenlange Videosequenz, die den zweiten Teil des Abends eröffnet. Der führt anschließend in eine Art Schlafsaal, den man aufgrund seiner Bewohner auch gut für eine Irrenanstalt halten könnte. Ein Beil schwingender Mörder findet sich zum Beispiel dort, ein Flamenco tanzender Nazi, ein Jude, der später noch eindrucksvoll beschnitten wird, und eine geheimnisvolle Schöne, die offenbar ihren Zug verpasst hat. Oder wollte sie doch lieber mit dem Schiff fahren?

Kommen sie oder andere Figuren miteinander ins Gespräch, ist es stets nur temporär: Im Grunde interessiert sich keiner für den anderen. Ist das am Ende die Wurzel allen menschlichen Übels? Fabian gibt keine Antwort. Immer wieder bricht er stattdessen den Abend mit ein paar Albernheiten auf, einer charmanten Frauenstimme aus dem Off zum Beispiel, die den Zuschauern Verhaltensregeln für die Pause mitgibt, und einer Brandrede des Nazis gegen eine Mieterhöhung in bester Führermanier.

„Wer nicht denken will, fliegt raus“, wird Joseph Beuys dazu im Programmheft zitiert. Die Gruppentrommelei des dritten Teils wirkt in diesem Zusammenhang da fast schon plakativ. Und überhaupt: Ist Theater nicht ein bisschen mehr? Bekannt ist Jo Fabian als ein Maler auf der Bühne. Nun liefert er nur ein paar Skizzen ab. Wenn der Aufbruch in unbekanntes Land so aussieht, muss sich auch der Reisende im Zuschauersaal wohl erst daran gewöhnen.