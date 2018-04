500 historische Ansichtskarten für 20 Euro

Peter Wittstock

Rathenow (BRAWO) Karfreitag ist in der Regel nicht viel los. Auch weil es sonnig war, lockte der von der Premnitzer Fachgruppe für Philatelie und Numismatik organisierte Großtauschtag 2018 ab 9.00 Uhr zahlreiche interessierte Sammler und Neugierige an die Stände im Blauen Saal des Rathenower Kulturzentrums. Aus Berlin war Münzhändler Peter Helmering mit einem breiten Angebot an Silber- und Goldmünzen angereist.

Es wird nicht nur getauscht. So erfreute sich ein Rathenower Sammler am Stand des Berliners über den Erwerb einer preußischen 5-Mark-Silbermünze mit dem Konterfei von Friedrich III. Zusammen mit dem Kauf einer weiteren Münze mit Wilhelm II. auf der Vorderseite wechselte ein stattlicher Betrag den Besitzer. Beide Männer strahlten.

Organisator Jürgen Mai beschäftigte sich indes an seinen Tischen um das Vervollständigen der Briefmarkensammlungen vieler Interessenten. Auch die anderen Philatelisten halfen "Fehllisten" von Sammlern zu verkleinern. Meist waren es DDR-Marken und Westberliner Stücke, wie die berühmten Sätze aus den 1950-ern mit der Freiheitsglocke des Schöneberger Rathauses als Motiv. "Suche die mit dem Klöppel nach rechts", fragte ein Stendaler Interessent, der wenige Augenblicke später sein "Ostergeschenk" mit in die Altmark nahm. Einige Rathenower, Premnitzer und Milower Hobby-Aussteller präsentierten andere Kostbarkeiten: diverse Orden und Abzeichen, Bücher aus der Historie des Havellands, Notgeld und sogar Messing-Hundemarken aus dem Jahr 1931.

Nach Briefmarken und Münzen haben in letzter Zeit alte Ansichtskarten in der Gunst der Sammler an Bedeutung gewonnen, weil sich hierbei Geschichte und Philatelie miteinander bestens vereinen. Dieter Assmann, Experte auf diesem Gebiet, war eigens aus Falkensee angereist, um einige tausend Exemplare anzubieten. Ein Karton mit 500 neueren Karten ging für lediglich 20 Euro an eine Frau aus Brandenburg an der Havel. Die Käuferin freute sich riesig. Andererseits mussten für historische Ansichtskarten mit Seltenheitswert, beispielsweise für solche von ehemaligen Bahnhöfen, teils mehr als 30 Euro je Stück bezahlt werden.

Die Organisatoren zeigten sich zufrieden mit der anhaltend guten Resonanz auf die traditionelle Veranstaltung. Auch für 2019 haben bereits einige Händler gebucht. Der nächste Großtauschtag ist also in Arbeit. (wit)