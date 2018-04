Die Drei steht am Vogelsang

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Als der BSC Süd 05 aus Brandenburg an der Havel zuletzt in Rathenow beim FSV Optik gastierte, waren die Vorzeichen noch eindeutig. Es lief im Land auf Kreisreform hinaus. Ab 2019 hätte man beim Duell der Havelstädte von einem Havelland-Derby sprechen können, da das bislang kreisfreie BRB Teil des Landkreises HVL werden sollte, dessen Kreisstadt Rathenow ist.

Es kam bekanntlich anders im Land, alles bleibt beim Alten. So auch die hiesigen Kreisgrenzen, über die die Rathenower auch fortan reisen müssen, wenn sie, wie an diesem Samstag, ins südlich gelegene Oberzentrum gelangen wollen. Dort kommt es nun zum Rückspiel zwischen den beiden Vertretern der Havelregion. Anpfiff ist um 14.00 Uhr. Das Hinspiel im Oktober hatte der FSV Optik mit 3:1 für sich entschieden.

Die Drei ist Programm beim Tabellenführer, allerdings nur bei Toren in der Heimbilanz. Denn in den bisher elf Partien am Vogelgesang waren insgesamt 33 Treffer gelungen. Das ergibt eine durchschnittliche Torausbeute von glatt drei. Auswärts schlug es bisher 27 mal in gegnerischen Netzen ein. Zusammen addiert sind das 60 Treffer in 23 Punktspielen, wobei es nur 14 mal im Rathenower Kasten klingelte. 58 Zähler stehen in der Tabelle zu Buche, in der der FSV mit zehn Punkten Vorsprung ganz oben steht.

Der BSC Süd 05, zunächst sehr gut in die Saison gestartet, belegt Platz 5, hat inzwischen 20 Punkte Rückstand zum Rivalen aus der Havelregion, hat aber nach Spielen inzwischen gleichgezogen. Am Ostermontag trennten sich die Nullfünfer vom SV Altlüdersdorf mit einem torlosen Remis. Es war ihr 23. Punktspiel.

Durch zahlreiche Absetzungen in den vergangenenen Wochen widerspiegelt die Oberliga-Nord-Tabelle nicht das Gesamtbild. Zuletzt war das für Ostersonntag vorgesehene Nachholspiel des FSV bei Hansa Rostock II erneut ausgefallen. Mit Anker Wismar kommt am 21. April ein Verein nach Rathenow, der bislang gar erst 20 Spiele ausgetragen hat. Eine Woche davor gastiert der SV Lichtenberg 47 am Vogelgesang, der am Karfreitag den BSC Süd 05 mit 3:0 besiegte. Am Gründonnerstag hatte der Tabellenführer, erstmals daheim unter Flutlicht spielend, den SV Altlüdersdorf mit 3:1 bezwungen. Die Tore für die Rathenower besorgten Emre Turan und Murat Turhan. Letzterer traf bisher 26 mal und ist weiter der Toptorjäger der Oberliga Nord. S.9(rez)