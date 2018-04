Jürgen Ohlwein

Rathenow Im Rathenower Optikpark laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart am 22. April auf Hochtouren. Es wird gewerkelt und gepflanzt, was das Zeug hält. Das Laga- und Buga-Vorzeigeprojekt will seine Nachhaltigkeit weiter unter Beweis stellen. Wie es um diese bestellt ist, wollte Finanzminister Christian Görke (Die Linke) vor Ort erfahren. Er traf sich am Gründonnerstag mit den beiden Geschäftsführen, Elfi Balzer und Joachim Muus, zu einem Arbeitsgespräch. Mit dabei war auch Daniel Golze (Die Linke) als Vertreter des Aufsichtsrats der Optikpark GmbH.

Görke lobte die ordentlich geführte Dokumentation der Investitionen in die Infrastruktur. Mit 60 Festangestellten, die teils mehr als den vorgeschriebenen Mindestlohn erhalten, und 30 ABM-Kräften ist der Optikpark seit Jahren ein integrativer Arbeitgeber in der Stadt Rathenow. Elfie Balzer wies auch auf die Partner wie Landesgesellschaften, Sparkasse, Unternehmerverbände und Jobcenter hin, ohne die das Projekt Optikpark nicht zu stemmen wäre.

Mit seinem Grünen Klassenzimmer ist der Optikpark zudem ein wichtiger Bildungspartner in der Region geworden. So haben neben Rathenower und Schulen aus der Region aktuell auch 130 Kinder aus Sachsen-Anhalt das Grüne Klassenzimmer bereits gebucht.

Dass nicht alles rosig ist und viel Spielraum nach oben ist, weiß auch Joachim Muus. „Die Buga zieht zwar noch Touristen nach, aber bei der Auslastung der Hotels und Pensionen ist noch viel Luft nach oben“, erklärte er. Nicht nur für den Optikpark ist die Stadt Rathenow Gesellschafter, auch für das Kulturzentrum ist die Stadt zusammen mit dem Landkreis Havelland verantwortlich.

„Viel klein-klein, und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Es wäre zu überlegen, ob man sich in Rathenow nicht zu einer Tourismus und Kultur GmbH zusammenschließen sollte“, meinte Christian Görke. „Auf jeden Fall muss ein Konzept her, aus dem hervorgeht, in welche Richtung es für die Stadt Rathenow in der Zukunft gehen soll.“

Das sieht auch Aufsichtsratsmitglied Daniel Golze so: „Der Optikpark muss am Netz bleiben. Die Verantwortlichen sollten ruhig mal über den Tellerrand schauen, wenn Rathenow langfristig touristisch überleben will.“

Zur Saisoneröffnung am 22. April will der Finanzminister erneut nach Rathenow kommen. Alle Termine der Besuchssaison 2018 finden sich auf www.optikpark-rathenow.de.