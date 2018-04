Putzen, Feuer und Musik am 7. April

Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) In vielen Orten der Region brannten zuletzt wieder Osterfeuer. Die Rathenower Kernstadt hatte erneut nicht das Vergnügen. Zumindest wird es an diesem Samstag, 7. April, ein verspätetes Feuer geben. Los geht es um 18.00 Uhr auf dem Rideplatz am Körgraben. Tilo Windt, städtischer Jugendkoordinator, erläutert, was dem voraus geht - nämlich eine große Putz- und Bauaktion ab 14.00 Uhr.

Auf dem Rideplatz soll es gemütlich werden. Wer mag, kann sich beim Reinigen des Platzes, beim Aufbau eines Grills, beim Einrichten einer Erholungsfläche ("Chill-Lounge"), am Aufbau von Fußballtoren, an der Schaffung einer Feuerstelle sowie beim Harken und Rasensähen rund um dortige Fitnessgeräte beteiligen. Personelle und materielle Unterstützung werde gebraucht. Laut Windt beispielsweise Rasensamen und ein Akkutrennschleifer, um Stahlgeländer an der zukünftigen "Chill-Lounge" zu entfernen.

"Der Rideplatz Rathenow soll zukünftig eine attraktive Freizeitfläche für jedermann sein. Die Idee dafür ist schon alt", so Windt. Doch nach Schließung der BMX-Halle auf der Magazininsel habe es nochmal mehr Druck gegeben, um Jugendlichen ein interessantes Angebot zu schaffen. Eine Steuerungsgruppe aus Stadt, Kreissportbund und dem Sportverein Red Eagles hat sich um den Rideplatz verdient gemacht. "Im Rahmen einer Förderung durch den Deutschen Olympischen Sportbund und die Stiftung Lebendige Stadt aus Hamburg hat sich dann der Gedanke eines Platzes für alle mehr und mehr durchgesetzt", so Windt weiter.

Von Anfang an sei es den Planern wichtig gewesen, künftige Nutzer mit einzubeziehen, wie bei den Fitnessgeräten. "Beim Auftaktworkshop im Februar 2017 fand sich eine Arbeitsgruppe zusammen, die gemeinsam eine Exkursion nach Berlin unternahm, um sich dort vorhandene Fitnessanlagen - so genannte Calisthenics-Parks - anzugucken. In einem weiteren Workshop wurde unter Einbeziehung junger Menschen, aber auch von Schulen, des Seniorenrats und der Integrationsbeauftragten des Landkreises eine Auswahl von Geräten festgelegt", wie Windt berichtet. Diese hätten dann durch das Fördergeld der Stiftung aus Hamburg und Mitteln aus dem "Goldenen Plan Havelland", einem Sportstättenförderprogramm des Landkreises, aufgebaut werden können.

Andere Projekte, die an diesem Samstag umgesetzt werden sollen, seien ebenfalls in Beteiligungsrunden entwickelt worden. Dazu gehören der öffentliche Grillplatz und ein Bereich, in dem man "chill'n" kann "Daraus wird nun eine Sandfläche mit einer Umrahmung aus Baumstämmen, die zum Verweilen einlädt. Für den Grillplatz wird insbesondere noch Zement benötigt, für die Chill-Lounge werden große Bohrer und kräftige Hände benötigt. Die bereits gespendeten Baumstämme sollen angebohrt und auf die Stümpfe des alten Geländers an der Grube in der Mitte des Rideplatzes gesetzt werden", so Windt.

Indes war die Feuerstelle schon vor etwa einem Jahr eingeweiht worden. Da sich aber im Rahmen des Bebauungsplanprozesses ergeben hätte, dass die geplante hölzerne Skateanlage für BMXer, Skateboarder und andere Rollsportler zu nah dran stünde, müsse die Feuerstelle umziehen, wie Windt erläutert.

Um ab 18.00 Uhr am Feuer sitzen zu können, muss man aber nicht an den vorherigen Arbeiten beteiligt gewesen sein. Alle Leute aus Stadt und Umland, die den Rideplatz kennenlernen wollen, sind eingeladen. "Bei handgemachter Musik am Feuer werden kleine Gerichte und Getränke angeboten - mit Blick auf das an diesem Tag Geschaffene können zum Beispiel Zukunftsvisionen für weitere Projekte auf dem Rideplatz geschaffen werden", freut sich der Rathenower Jugendkoordinator.