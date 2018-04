Falschparkern auf der Spur

Sandra Jütte

Gransee (MOZ) Berufe gibt es viele. Einige werden unterschätzt, in anderen wird dringend Nachwuchs benötigt. In einer losen Serie wollen wir Arbeitsplätze vorstellen, in dem die Redakteure in die jeweiligen Rollen schlüpfen. Im dritten Teil: Als Politesse unterwegs durch die Granseer Innenstadt.

Über ein Knöllchen hat sich schon fast jeder Autofahrer einmal geärgert. Dass es manchmal auch Abwägungssache ist, ob ein Ticket ausgestellt wird oder nicht, habe ich an einem Dienstagmorgen gelernt. Zu meiner Schicht als Aushilfs-Ordnungsamtmitarbeiterin werde ich von Marlies Schenk, die seit 1991 Politesse in Gransee ist, abgeholt. Direkt vor der Tür beginnt auch schon die Arbeit: Ein Auto im absoluten Halteverbot. Es reicht allerdings ein Blick der 55-Jährigen und schon eilt die Fahrerin herbei. „Die Leute kennen mich schon“, sagt Marlies Schenk lachend.

Es geht die Rudolf-Breitscheid-Straße entlang. Dabei erklärt die Amtsmitarbeiterin, dass sie, außer für den ruhenden Verkehr, auch für andere ordnungsrechtliche Angelegenheiten zuständig ist. So hat sie etwa auch einen Blick für Beschädigungen, verschmutzte Straßen sowie Gehwege, Beschmierungen, Defektes und sogar Eiszapfen an Häusern, wenn diese eine Gefahr darstellen. „Es soll ja ordentlich aussehen“, sagt sie. Ihr Kontrollgebiet erstreckt sich über den ganzen Amtsbereich, überall geht sie auch Hinweisen aus dem Märker-Portal nach.

Kurz vor dem Ruppiner Tor begegnet uns eine Einwohnerin mit Hund. „Schönen guten Tag, haben sie denn einen Beutel dabei?“, hält Marlies Schenk sie auf. Die Frau zückt den Griff der Leine, der gleichzeitig ein Tütenspender ist. Der Hundedreck in der Stadt sei schlimm, deshalb spreche sie nun viele Besitzer an, erklärt die Politesse. Ein Anwohner, den sie wiederum auf Laub und Erde vor seiner Haustür hinweist, gibt gleich noch einen Tipp für illegal abgelagerten Müll auf einer Garagenfläche, auch ein regelmäßiges Problem. Auf dem Weg dorthin fällt ein Schild auf, an dem bunte Aufkleber prangen. Mit den Fingernägeln lässt sich der noch frische Kleber allerdings lösen. Wie ich an einem Schildermast herumkratze, gibt bestimmt ein lustiges Bild ab, denke ich. Marlies Schenk zückt den Fotoapparat für einige ältere Exemplare. „Das muss der Amtswirtschaftshof machen“, erklärt sie.

Dass man als Politesse auch mal auf den fahrenden Verkehr achten muss, zeigt sich auf der Nordpromenade. Dort ist der Rasen bereits von Autoreifen zerfahren. Für die Ansprache einer Fahrerin erntet die Amtsmitarbeiterin Verständnis, von ein paar Fußgängern aber auch skeptische Blicke. Doch daran ist Marlies Schenk gewöhnt. „Ich glaube, manchmal denken die Leute einfach, was will die von mir“, sagt sie schmunzelnd. Angekommen am Garagenkomplex entdecken wir tatsächlich einige abgelegte Müllsäcke. Auch hier wird ein Beweisfoto geschossen. Zudem heißt es nun, Präsenz zeigen. Ein Spaziergänger, der Marlies Schenk sofort erkennt, möchte eine ganze Reihe an Hinweisen loswerden.

Auf dem Rückweg zum Schinkelplatz ertappe ich mich dabei, wie ich selbst anfange, auf alles zu achten. Nun sind wir Parksündern auf der Spur. Zunächst kontrolliert die 55-Jährige jedoch den Parkscheinautomaten auf seine Funktionstüchtigkeit. Gar nicht begeistert ist ein Mann, der für den schnellen Einkauf beim Fleischer diesen ignoriert hat. Er macht seinem Ärger lauthals Luft. Ein kurzes mulmiges Gefühl in meiner Magengegend verschwindet schnell wieder, als ich sehe wie ruhig Marlies Schenk bleibt.

Beim nächsten Auto stelle ich mein erstes Ticket aus. Gar nicht so einfach, auf dem kleinen, schon verkratzten Display des Gerätes alle Details einzutragen. Der Drucker steckt in einer Umhängetasche. 10 Euro kostet der fehlende Parkschein. Noch mal ein Auge drückt die Politesse bei Parkscheiben zu, die erst vor wenigen Minuten abgelaufen sind. Insbesondere, wenn die Besitzer schon winken. „Manchmal ist das wie ein Theater“, sagt sie. Einen anderen Job möchte die 55-Jährige nicht machen. „Ich bewege mich gerne bei Wind und Wetter draußen und mag es, mit Menschen zu tun zu haben“, sagt sie überzeugend.