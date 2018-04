Vom Sofapolster bis zur Zigarettenkippe

Simone Weber

Rathenow Auch Superhelden mögen kein Regenwetter. So verschoben die Stinknormalen Superhelden ihre für Karsamstag organisierte fünfte Frühjahrsputzaktion in der Gegend rund um den Körgraben in Rathenow auf den Ostermontag. Und dieser Tag bot sonnig warmes Frühlingswetter.

Trotz der kurzfristigen Umplanung kamen nicht nur sechs der Superhelden, sondern auch rund weitere 40 Helfer – von jung bis alt, die ordentlich zupacken wollten.

Einige taten es Katetschen Bernd, Pinky, Puppi le Bleu, Möhre oder Red Violett gleich und kostümierten sich, zum Beispiel als rosa Einhorn. Den Startschuss gab Katetschen Bernds Tochter Noralie mit einer großen Hupe.

„Wir haben hier nun zum fünften Mal zur Müllsammelaktion aufgerufen. Und jedes Mal liegt wieder so viel Müll rum“, sagte Katetschen Bernd. „Lasst uns mit dieser Aktion ein Zeichen setzen. Gemeinsam mit der Stadt muss hier ein Konzept gefunden werden, dass gar nicht erst so viel Müll hier liegt.“ Denn die fleißigen Helfer sammelten nicht nur achtlos weggeworfenen kleineren Müll entlang des Weges und im Park. Gerade im hinteren Teil in Richtung Bahnstrecke, laden die Rathenower viel Müll ab. Da fand man beispielsweise ein großes Kunststoffschild von der Eröffnung des damaligen Restaurants im Launepark, Gartenabfälle aus der Nachbarschaft und einigen Bauschutt. Das erboste die Helfer, die in zwei Gruppen über zwei Stunden lang mit Müllsäcken und -greifern bewaffnet das Areal absuchten.

Auch vor dem Wasser selbst scheuten die Helfer nicht zurück. Und auch hinter dem Zaun entlang des Weges, auf der Brachfläche, wurde viel Müll gefunden. „Auf keinem Berliner Spielplatz findet man so viele Zigarettenstummel wie hier“, ärgerte sich Red Violett, die mit ihrer kleinen Tochter aus Berlin zur Müllaktion kam, über die vielen Kippen auf dem Spielplatz hinter den Wohnblocks der Berliner Straße. „Es ist einfach schrecklich, wenn die Eltern rauchend auf der Bank sitzen, während die Kinder neben ihnen spielen. Aber auch größere Kinder rauchen auf den Spielgeräten und trinken Alkohol.“ Genügend Glasscherben fanden die Superhelden jedenfalls auf und um den Spielplatz.

Für eine Stärkung sorgten die Superhelden und auch einige der Helfer selbst. Sie buken Kuchen, brachten Schoko-Osterhasen, Schmalzstullen und saure Gurken sowie Getränke mit. Mit vereinter Kraft kamen so wieder jede Menge Müllsäcke und große Müllteile, wie Couchpolster, ein alter Teppich und zwei Einkaufs-Rollis zusammen. Der Bauhof der Stadt entsorgte den Müll am Dienstag ordnungsgemäß.

Die Müllsammelaktion am Körgraben gehört zu ihren ersten Aktionen, die die Stinknormalen Superhelden ins Leben riefen. Aus der Hand voll Initiatoren wurden mehr, heute ein Kern von zirka 15 Leuten, die nicht nur in Rathenow leben. Mittlerweile engagieren sich die Stinknormalen Superhelden nicht nur für ökologische, sondern auch soziale Themen – im Havelland und überregional. Man kann sie per E-Mail an stinknormale-superhelden@gmx.de oder über soziale Netzwerke erreichen. )