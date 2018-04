Jugendliche ausgeraubt und getreten

Anja Hamm

Glienicke (MOZ) Zwei 14 Jahre alte Jungen sind am Donnerstagmittag im Skaterpark in Glienicke ausgeraubt worden. Einer der beiden wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Die beiden Jungen hatten sich in dem Park aufgehalten, als zwei 15- und 16-Jährige dazukamen. Einer der Täter griff nach der Musikbox der Marke JBL und hängte sie sich um. Als der Besitzer diese zurückhaben haben wollte, schlug der Täter nach dem Jungen und trat ihn. Dann flüchteten die Täter mit der Musikbox. Die hinzugerufene Polizei konnte die Jugendlichen nicht mehr ausfindig machen.

Die Polizei beschreibt die beiden unbekannten Täter folgendermaßen: Einer der beiden ist zirka 1,60 Meter groß und von dünner Gestalt, er trug ein Basecap der Marke Adidas. Der zweite Täter ist etwa 1,80 Meter groß, ebenfalls dünn. Er war mit einer blauen Jacke, einer Jeans und einer schwarzen Mütze bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 03301 8510.(ah)