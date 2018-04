Sportlich-kraftvoller Auftritt

Frankfurt (Oder) (MäSo/Märker) Design: Der BMW M5 ist eine Kombination aus Business-Limousine und High-Performance Sportwagen. Die Linien der charakterstarken Alu-Motorhaube mit zwei M spezifischen Sicken finden ihre optische Fortsetzung in der Konturierung des Daches aus sehr leichtem und stabilem kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK). Der dezente M Heckspoiler unterstützt den sportlich-kraftvollen Auftritt und ist wichtiges Element des aerodynamischen Gesamtkonzeptes. Design und Leistung im Einklang – für High-Performance in jedem Detail. Diät der BMW-Serienmodelle auch beim M5: Er hat knapp zwei Zentner abgespeckt.

Ausstattung: Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme stehen etwa im Driving Assistant Plus als Copilot zur Seite. Das innovative Bedienkonzept, die multifunktionale Instrumentenkombination und das Head-Up Display überzeugen mit einer höchst intuitiven Steuerung, digitalen Services und völlig neuen M spezifischen Darstellungen.

Motor: Zum ersten Mal in der Modellgeschichte bietet BMW das Sportmobil mit Allradantrieb und will so die maximal 750 Nm Drehmoment noch sauberer und sicherer auf die Straße bringen. Die Kraftverteilung lässt sich voll variabel auf Knopfdruck beeinflussen. Der Fahrer kann sie weit nach hinten verschieben, dass der M5 in der schärfsten Form zum reinen Hecktriebler wird. Die Sportlimousine kann bis zu 305 km/h schnell werden. Dafür sorgt der 4,4 Liter große V8-Motor mit 441 kW/600 PS, teilt der Hersteller mit. Von 0 auf 100 km/h sprintet der M5 demnach in 3,4 Sekunden. Die Spitze ist zunächst auf 250 km/h limitiert, lässt sich aber gegen Aufpreis auf bis zu 305 km/h anheben. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 10,5 Litern an (CO2-Ausstoß: 241 g/km).

Fazit: BMW bringt seinen Fünfer auch wieder als M5 zu den Kunden. Preis ab 117 900 Euro. (pr/hü)