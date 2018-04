Die Entenjagd des Lügenbaron kann weitergehen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen und die Lottogesellschaft des Landes Brandenburg haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam. Schaut man allerdings etwas genauer hin, passen beide doch gar nicht so schlecht zusammen. Denn sowohl bei den oft absurden Geschichten des Lügenbaron als auch den hoffnungsvollen Wünsche der Lottospieler auf den großen Gewinn spielen Illusion und Fantasie eine herausragende Rolle. Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Protagonisten bildet nun die in der vergangenen Woche am neuen Platz eingeweihte Münchhausen-Skulptur, deren Restauration durch 5.400 Euro aus Lottomitteln des Finanzministeriums sowie aus 1400 Euro zahlreiche privater Spenden und einem Finanzzuschuss der WBG und WB Stahl realisiert werden konnte gespendet. "Genau für solche Fälle, in denen eine Finanzierung oft schwierig wäre, sind die Lottomittel des Landes gedacht - wer staatlich Lotto spielt, unterstützt also auch immer ein Stück weit allgemeinnützige Zwecke, auch wenn das große Geld privat ausbleibt", so Finanzstaatssekräterin Daniela Trochowski, die sich freute, die Bronzeskulptur nach fünf Jahren Restauration durch die Bildgießerei Seiler aus Schöneiche nun am Eingang des Altstädtischen Friedhofs in neuem Glanz präsentieren zu dürfen.

Unbekannte hatten der von Bilhauer Dietrich Rohde geschaffenen Skulptur, die 1965 im Auftrag der Stadt angefertigt wurde und seit jeher vor Kita Gertrud Pita platziert war, in der Vergangenheit stark zugesetzt, sodass der Baron seine Entenjagd einstellen musste. "Die vorderste Ente der Figur, die aussieht wie das Ende des Gewährlaufes war abgebrochen und eine erneute Schweißnaht hätte erneuter Gewalt nicht ausreichend Widerstand geboten. Deshalb war etwas künstlerische Freiheit nötig, um den Baron in seinen Originalzustand zu versetzen", erklärte Tim Freudenberg vom Freundeskreis Stadtmuseum, der die Wiederaufstellung der Bronzefigur zusammen mit dem Bürgerbeirat Walzwerksiedlung entscheidend mit voran getrieben hat.

Ein zusätzlich nach natürlichem Vorbild geschaffener "Stock', der fortan die Enten auf Kurs hält, sorgt nun für ausreichend Stabilität - auch wenn die Kinder des nebenan gelegenen Spielplatzes die Skulptur einmal selbst zum Spielgerät auserwählen. "Genau das ist aber was wir wollten. Die Münchhausen-Skulptur stand immer an einem öffentlichen Ort und hat dort Kinder wie Erwachsene begeistert und sicherlich auch einmal inspiriert, die vielen Geschichten des Baron nachzulesen. Auch am neuen Platz, hier wo sich die Wege der Bewohner der Quenzsiedlung kreuzen, soll sie diesem Mehrwert geben", wünschte Kulturbeigeordneter in seinem Grußwort.

Alle zwei Jahre soll die grundgereinigte Münchhausen-Skulptur nun mit einer neuen Wachspatinaschicht gepflegt werden. Eine 3D-Aufnahme soll zudem das genaue Aussehen der Figur festhalten, um bei neuen Vandialismusschäden originalgetreu nacharbeiten zu können.