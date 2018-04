dpa-infocom

Köln (dpa) Stürmer Marcel Müller heuert zum dritten Mal in seiner Karriere bei den Kölner Haien in der Deutschen Eishockey Liga an. Der 29-Jährige, der zuletzt beim schwedischen Club Leksands IF unter Vertrag stand, spielte bereits von 2007 bis 2010 und von 2013 bis 2015 für die Haie.

Insgesamt absolvierte er für Köln, die Hamburg Freezers, die Eisbären Berlin und die Krefeld Pinguine 457 Spiele in der DEL und brachte es dabei auf 300 Scorerpunkte (122 Tore, 178 Vorlagen). Dreimal kam er auch für die Toronto Maple Leafs in der NHL zum Einsatz.