Die Müllabfuhr will auch am Samstag streiken

dpa

Berlin (dpa) Viele Mülltonnen in Berlin werden vorerst nicht geleert. Die Mitarbeiter der Stadtreinigung (BSR) sind am Freitag in einen Warnstreik getreten - auch am Samstag soll der Ausstand weitergehen.

„Die Mülltonnen an den Häusern sind nicht geleert worden“, sagte eine Unternehmenssprecherin. Das werde auch am Samstag nicht passieren. Eigentlich sollte die Müllabfuhr diesmal samstags eine Ersatztour für den Ostermontag fahren.

Grund des Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft will mehr Geld für die Beschäftigten erkämpfen. In der laufenden Tarifrunde verlangt Verdi für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro monatlich.

Man werde am Sonntag bekanntgeben, „wo es in der nächsten Woche Aktionen gibt“, sagte Verdi-Sprecher Andreas Splanemann im Inforadio des rbb. Schwerpunkt werde dann Brandenburg sein, aber „auch in Berlin wird es Aktionen geben“.

Am Freitag waren auch die Berliner Recyclinghöfe geschlossen. Einige Menschen hätten vor verschlossenen Türen gestanden, sagte die BSR-Sprecherin. Am Samstag sollten 12 der 15 Recyclinghöfe wieder öffnen. Wie voll die Mülltonnen an den Häusern seien, würden sie dann am Montag sehen. „Da liegt sicherlich einiges daneben.“

Auch bei den Wasserbetrieben wurde gestreikt. Zu einer Kundgebung am Freitagvormittag am Molkenmarkt in Berlin-Mitte kamen laut Gewerkschaft rund 1000 Mitarbeiter. Insgesamt beteiligten sich laut Verdi etwa 4500 Menschen aus den Betrieben an dem Warnstreik.

Gerade die Mitarbeiter der Müllabfuhr müssten aufgrund von Personalmangel inzwischen regelmäßig zusätzlich samstags arbeiten, kritisierte die Verdi-Fachbereichsleiterin Ellen Naumann. „Zusätzliche Samstagsarbeit sollte eigentlich nur die Ausnahme sein, ist aber inzwischen leider die Regel.“

Der Kommunale Arbeitgeberverband in Berlin (KAV) hatte die Warnstreiks vorab kritisiert. Die öffentlichen Arbeitgeber seien zu angemessenen Lohnerhöhungen für ihre Beschäftigten bereit und wollten deren hervorragende Arbeit wertschätzend belohnen, erklärte KAV-Geschäftsführerin Claudia Pfeiffer diese Woche. „Die Forderungen sind allerdings insgesamt viel zu hoch.“