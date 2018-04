Lehmann zehn Jahre Chef des Goethe-Instituts

dpa

Berlin (dpa) Klaus-Dieter Lehmann hat eine positive Bilanz seiner zehnjährigen Amtszeit als Präsident des Goethe-Instituts gezogen.

Die weltweit tätige Kulturinstitution sei für partizipatorische Arbeit und dezentrale Verantwortung eingetreten, erklärte der 78-Jährige am Freitag. „So hat die Unabhängigkeit der Goethe-Institute die Glaubwürdigkeit gefördert. Dabei setzen wir politisch auf Langfristigkeit.“

Der gebürtige Breslauer steht seit April 2008 als Nachfolger von Jutta Limbach an der Spitze des Hauses. Zuvor leitete er zehn Jahre die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. 2016 begann seine dritte Amtszeit, für die er vom Präsidium einstimmig für weitere vier Jahre gewählt wurde.

Unter seiner Führung gab es tiefgreifende Strukturreformen in dem weltweit vernetzten Haus. Mehrere Künstlerresidenzen und neue Institute wurden gegründet, etwa in Daressalam, Kinshasa, Nowosibirsk oder Yangun. Inzwischen gibt es 159 Institute in 98 Ländern. Sie fördern die Kenntnis der deutschen Sprache und pflegen die internationale kulturelle Zusammenarbeit.