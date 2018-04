Karriere mit Ost-Erfahrung

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Er hat den Koalitionsvertrag zur Regierungsbildung mitverhandelt. Er hat sich für eine Ministerin aus dem Osten stark gemacht. Und jetzt ist er selbst Parlamentarischer Staatssekretär geworden. Stefan Zierke aus dem uckermärkischen Prenzlau macht Polit-Karriere.

Die Mühen der Ebene, mit Rückschlägen umgehen und trotzdem weiter hartnäckig dran bleiben – das können die Uckermärker. So einer ist auch Stefan Zierke. Der frühere Chef-Touristiker des Landkreises pries schon auf zahlreichen Reisemessen mit immerwährendem Lächeln die Schönheiten eines Landstriches, als den die meisten Leute noch ungläubig auf der Landkarte finden mussten. Am Ende hat sich das immerwährende Klinkenputzen gelohnt, der Landkreis ist heute bekannt wie ein bunter Hund und gehört zu den Regionen mit permanent wachsenden Übernachtungszahlen. Der Tourismus punktet.

Zierke ist längst in Berlin und wirbt dort als Bundestagsabgeordneter weiter für seine Uckermark, für den ganzen Osten, für das Hierbleiben und Herkommen. Mit Niederlagen und Erfolgen. Und wieder hat sich die Hartnäckigkeit gelohnt. Der SPD-Landesgruppenchef Ost verhandelte am Koalitionsvertrag zur Regierungsbildung mit und pochte auf eine Ost-Ministerin Franziska Giffey. Irgendwann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Zierke zum Parlamentarischen Staatssekretär für die neue Familienministerin berufen wurde. Der gebürtige Prenzlauer nahm an und vertritt jetzt die gebürtige Frankfurterin.

Beide kennen sich kaum persönlich, höchstens aus früherer politischer Arbeit. Inzwischen ist der Kontakt aber sehr eng. Tägliche Absprachen laufen am Telefon, per SMS oder über die Büros. Ein Parlamentarischer Staatssekretär arbeitet an der Schnittstelle zwischen Bundestag und Regierung, hilft der Ministerin, ihre Vorhaben und Gesetzentwürfe durchs Parlament zu bringen. Bei Änderungen sucht er nach Kompromissen und Lösungen, fängt die Stimmungen in der Fraktion und in anderen Parteien ein. Die Arbeit in den Bundestagsausschüssen muss Zierke dafür aufgeben, auch den Landesgruppen-Chef. Dennoch ist der Sozialdemokrat mehr als zufrieden über den Karriere-Sprung. „Ich kann jetzt direkt im Ministerium Einfluss nehmen und kann noch mehr für den Osten und die ländlichen Regionen tun.“

Die Mehrarbeit lässt nicht auf sich warten. Dienstreisen nehmen zu. Der SPD-Politiker beschäftigt eigene Büros im Bundestag, im Familien-Ministerium und im Wahlkreis. „Wir sind aber ein sehr modernes Ministerium, sodass sehr viel auf digitalem Weg passiert.“ Arbeit unterwegs. Konferenzen via Telefon. Weniger Zeit daheim. „Wie immer habe ich das aber vorher mit meiner Familie abgestimmt und die fand es in Ordnung so.“

Die politischen Betätigungsfelder verschieben sich — weg vom Verkehr und Tourismus hin zu Senioren, Ehrenamt und Demokratie. „Wir müssen kritisch miteinander umgehen und stärker darauf achten, dass sich die Gesellschaft nicht spaltet. Und wir dürfen nicht zulassen, dass sich Menschen nicht verstanden fühlen“, sagt Zierke aus den Erfahrungen seiner Bundestags- und Wahlkampfarbeit. Auch wenn er für den Osten spricht, muss er für ganz Deutschland arbeiten. Zu den wichtigsten Projekten gehören dabei die Mehrgenerationenhäuser, um den Lebensabend in Würde gestalten zu können. Oder die heftig diskutierte Ehrenamts-Republik. Hier soll eine Stiftung dafür sorgen, dass engagierte Menschen nicht ständig vom Staat abhängig sind.

Viel Zeit zum Einarbeiten hat der 47-Jährige nicht. Die Regierungsbildung dauerte viel zu lange. „Wir werden jetzt Stück für Stück den Koalitionsvertrag umsetzen.“ Wieder stehen die Mühen der Ebene vor ihm.

Nur seinen Sitz in der Prenzlauer Stadtverordnetenversammlung will der Parlamentarische Staatssekretär ungern aufgeben. Da muss aber erst das Kanzleramt zustimmen.