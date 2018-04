Waschbären in den Weltraum

Falkensee (MOZ) Sie waren nie coole Kids, nie Trendsetter, nie Außenseiter. Sie waren Einzelgänger. Schon in der Schule standen sie immer einen Schritt außerhalb des Ganzen. Haben beobachtet. Haben sich Gedanken gemacht. Ihre Haltung aus Schülertagen hat sich zu ihrem Credo entwickelt. "Geht mit offenen Augen durch die Welt. Achtet aufeinander". Eine Message, die sie mit fünf Buchstaben u.a. auf T-Shirts, Sweater, Hoodies oder Gymbags drucken: TWEKK - ihr Label. Ihre erste Kollektion stellen sie am 13. April in ihrem Atelier in der Seegefelder Straße vor.

Die beiden Falkenseer Hanns Segelcke und Lucas Engel machen kaum etwas, ohne den Sinn dahinter zu suchen. Und vor allem zu finden. Wenn Hanns sagt, wir wollen, dass etwas bleibt, wenn wir nicht mehr da sind, klingt das sehr tragend. Doch Pathos ist gar nicht ihr Ding. Es ist ihre Haltung. "Von uns hört ihr hier keine durchgelutschte Hollywood-Story," sagen sie.

Obwohl so mancher Drehbuchautor sicherlich die Bausteine für einen vielversprechenden Plot sähe. Als ihre Story 2013 beginnt, sind beide noch Schüler am Lise-Meitner-Gymnasium. "Wir wollten uns nicht treffen, um abzuhängen. Wir wollten was auf die Beine stellen," sagt Lucas. Hanns macht Musik, Lucas malt und designt. Und so wird aus beider Künstlernamen Twisp und Flek kurzum TWEKK. Das steht auch auf ihren ersten T-Shirts - mit einem fetten Balken darunter. Ihre wahren Freunde nicken respektvoll. Und die Beiden machen weiter. Das nächste Logo entsteht: mit der römischen Zahl MMXIII, mit vier Sternen, mit einer Zackenkrone umrundet, kryptisch über allem - TWKKGNG. Wer ein Original TWEKK kauft, ist Mitglied einer Community, der Twekkgang. "Unsere Kollektionen sind streng limitiert. Jeder Käufer bekommt eine Urkunde", sagt Lucas Engel. Mit dem Versprechen: "Gemeinsam werden wir die Welt verändern, den Mars besiedeln und Duftbaum wieder cool machen." 2016 werden sie mit dem Jugendförderpreis des Landkreises Havelland ausgezeichnet.

Jedes neue TWEKK-Logo wird von der Community heiß ersehnt - was an die neuste Ankündigung eines Steve Jobs erinnert. One more thing. Obwohl die Beiden natürlich solchen kommerzialisierten Mainstream ablehnen. Ihr 6. Logo wird fast zu einem Sinnbild der Beiden: der Waschbär. "Der ist so cool, so clever, der holt sich, was er will." Hanns Segelcke und Lucas Engel machen es wie die Racoons. Sie beschaffen sich 2017 ihr eigenes Office in einer Handwerkerscheune - "unser Waschbär-Bau" -, beschließen, fortan alles selber zu drucken und bauen ihren eigenen Produktionsraum mit Siebdruck-Karussell auf.

Zum Release ihrer 10. Kollektion - die erste komplett handmade by TWEKK - kann sich ihre Community auf drei neue Logos freuen, die auch in einer Ausstellung gezeigt werden sollen. TWEKK als IBM-Logo, das Berlin Racoon Space Program im NASA-Look und der Spruch "Alles schon gesehen. - Danke für die Einfalt." Nie waren Hanns Segelcke und Lucas Engel kreativer. Sie sind sich sicher: "Jetzt starten wir richtig durch." Ein Mission Statement für sich und für ihre Community. Denn: "Ihr seid uns wichtig. Seid Euch auch selbst wichtig."