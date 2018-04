Erfolgreiche Cheerleader

Falkensee (MOZ) Überaus erfolgreich: Die Cheerleader des TSV Falkensee haben sich auf der Regionalmeisterschaft Nordost mit allen Teams aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern im Berliner Velodrom herausragend präsentiert. Vor mehr als 3.500 Zuschauern haben etwa die TinyCats den dritten Platz erreicht. Sie sind damit in der Kategorie Peewee Level 1 Vizemeister in Brandenburg geworden.

In der Kategorie Peewee Level 2 sind die ShortyCats sensationell gar Regionalmeister geworden und haben sich zusätzlich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Des Weiteren haben sich die RoyalCats in der Kategorie Senior Coed Level 4 ebenfalls den dritten Platz und die Vizemeisterschaft in Brandenburg gesichert. Damit standen alle drei teilnehmenden Teams auf dem Treppchen und das, obwohl der Bereich Cheerleading im TSV Falkensee erst im September 2014 gegründet wurde. Insbesondere der Sieg der ShortyCats ist sehr hoch zu bewerten. Seit Ausrichtung der Meisterschaft 2008, hat erstmals ein Team aus Brandenburg in dieser Kategorie gewonnen und sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.