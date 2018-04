Schützenhilfe für die Kröten

Erste Kontaktversuche: Etwas scheu sind einige der Kitakinder noch, während der kleine Marvin (Mitte) sich schon an die Kröte in Thomas Hahns (rechts) Hand herantraut. © Foto: Sandra Jütte

Sandra Jütte

Altglobsow (MOZ) Das warme Wetter weckt schon seit ein paar Tagen Kröten und Frösche aus ihrem Winterschlaf auf. Damit diese sicher zu ihren Laichgebieten kommen, werden sie an vielen Straßen mit Krötenzäunen abgefangen und herübergetragen. Am Freitag hatte Naturwächter Thomas Hahn dabei Hilfe von den Vorschulkindern der Kita Henriettes Schneckenhäuschen.

Wie sich eine Kröte fühlt, wenn sie gerade von Sonne und Regen geweckt wurde, durften die Sechsjährigen am Kochsee bei Altglobsow gleich mal selbst ausprobieren. „Versteckt euch mal und stellt euch vor, ihr schlaft“, gibt Thomas Hahn Anweisung. Auf spielerische Art zeigt er den sieben Kitakindern das natürliche Verhalten der Amphibien auf und erklärt auch, dass sie zum Gewässer wandern, um dort ihre Eier abzulegen.

Dann zeigt er den Kleinen – die mal angeekelt schreien, mal neugierig in seine Hand lugen – an einem der Eimer die zahlreichen Tiere, die dort gestrandet sind. „Die Männer der Erdkröten haben schwarze Zehen“, sagt der Ranger, nachdem er sich ein Exemplar gegriffen hat. Marvin traut sich als Erster, das glitschige Tiere auf die Hand zu nehmen. Die meisten der männlichen Kröten klammern sich allerdings auf dem Rücken eines Weibchens fest, das sie bei der Wanderung trägt.

Neben den Kröten haben sich auch Moorfrösche und sogar ein Teichmolch in den Eimer verirrt. „Der kitzelt auf der Hand“, stellt die kleine Mia fest. Der Frosch versucht dagegen mehrfach, sich mit einem Sprung zu retten.

Mehr als 110 Tiere sammeln Thomas Hahn und die Kinder entlang des grünen Zaunes ein. „Durch das etwas verspätete Frühjahr ist das gerade eine normale Zahl“, meint der Naturwächter, der in den vergangenen Tagen mehrfach mit Gruppen unterwegs war. Insgesamt sei die Zahl der Amphibien in den vergangenen Jahren zwar zurückgegangen, „das kann sich nach einem Jahr mir viel Regen aber auch schnell wieder ändern“, erklärt er. In die Freiheit entlassen werden die Tiere dann am Kochsee.

Neben dem Zaun gibt es in Altglobsow auch einen festen Tunnel, durch den die Tiere in Richtung des Gewässers wandern können. Auch diesen testen die Vorschulkinder gleich mal aus. Solche Ausflüge und Naturprojekte stehen bei der Kita regelmäßig auf dem Programm. Das biete sich schon durch die naturnahe Lage an, sagt Erzieherin Heike Müller. Zudem bemüht sich die Menzer Einrichtung gerade um den Titel „Naturpark-Kita“.