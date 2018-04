Ärger um geplante Antenne in Schönermark

Sandra Jütte

Schönermark (MOZ) Während Andreas Scheuer, der neue Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, sich eine App zum Melden von Funklöchern und weißen Flecken im Mobilfunknetz wünscht, ist einigen Einwohnern in Schönermark die geplante Antenne der Deutschen Telekom ein Dorn im Auge. Deshalb hatten die Gemeindevertretung und das Amt Gransee am Donnerstagabend zu einer öffentlichen Diskussion in das Gasthaus des Ortes aufgerufen.

Eingeladen war auch Matthias Werner von der Telekom. Vor rund 30 Bürgern stellte er die Pläne seines Arbeitgebers vor, der damit auch einer Auflage der Bundesnetzagentur folgt. Diese hatte im Zuge der Vergabe für LTE-Lizenzen von allen Anbietern verlangt, dass sie 98 Prozent der Bevölkerung mit mobilem Breitband versorgen. Dafür plant die Telekom in Schönermark einen 9,90 Meter hohen Funkmast mit zwei Antennen. Dieser soll auf Gemeindeland hinter der einzigen Bushaltestelle im Dorf platziert werden. Das sei, auch aufgrund der Topografie, der optimale Standort für eine flächendeckende Versorgung mit GSM- und LTE-Internet, begründete Werner die Wahl. Zudem könne dort bereits vorhandene Infrastruktur genutzt werden. Ähnliche Antennen hatte der Mobilfunkanbieter schon in Altglobsow, Menz/Dollgow und vor Kurzem in Schulzendorf aufgestellt. Sonnenberg folgt als nächstes.

Ein Standort außerhalb von Schönermark – wie von einigen Bürgern gefordert – würde nicht ausreichen, so Werner. Um die gleiche Netzabdeckung zu erzielen, müssten mehrere Masten aufgestellt werden und „das ist nicht wirtschaftlich“, betonte er. Das stieß bei Anwohnerin Astrid Kühl auf Unverständnis. Sie wollte wissen, ob auch andere Standorte geprüft wurden, was Werner verneinte.

Befürchtungen gab es seitens der Bürger besonders wegen der Strahlung, die von dem Mast ausgehen könnte. „Als Netzbetreiber sind wir verpflichtet, die Grenzwerte nach der Emissionsschutzverordnung einzuhalten“, so der Telekom-Mitarbeiter. Das würde auch von der Bundesnetzagentur kontrolliert. Ein Sicherheitsabstand sei nur in einem Radius von 3,65 Meter und in Höhe von neun Metern notwendig. Hier verwies Astrid Kühl auf geringere Grenzwerte in der Schweiz und nannte auch die nahegelegene Kita.

Dass es in Schönermark neben den Gegnern auch Befürworter des Funkmastes gibt, wurde ebenfalls deutlich. Einige Bürger verließen gar vorzeitig die Diskussionsrunde, während andere Auswirkungen wie Krebs und Schlafstörungen fürchteten oder nicht auf eine so „hässliche Anlage“ schauen wollen. Amtsdirektor Frank Stege wies darauf hin, dass überall, wo Mobilfunkempfang ist, auch Strahlung vorhanden sei. Zudem erläuterte er, dass das Angebot der Telekom einer Anfrage folge, die das Amt Gransee bereits 2012 an alle Netzbetreiber gestellt hatte. Die anderen Anbieter hatten dem Ausbau aber eine Absage erteilt.

So wird der neue Mast auch nur den Telekomkunden etwas nutzen. „Wie viele sind denn das in Schönermark?“, wollte Gemeindevertreter Axel Leben wissen. Die Zahlen musste Matthias Werner aber schuldig bleiben. Bürgermeisterin Kirsten Schulz bat um diese sowie weitere Daten über die abgesonderte Strahlung solch eines Mastes bis zur nächsten Gemeindevertretersitzung am 21. Juni. Dann müssen die Abgeordneten darüber entscheiden, ob der Mast kommt oder nicht. Gegen den Standort möchte nun aber eine Bürgerinitiative von Anwohnern vorgehen.(sju)