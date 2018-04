Vorbereitungen laufen planmäßig

Paaren/Glien (MOZ) Die Vorbereitungen für das 10. Havelländer Erntefest, das am 2. September im Erlebnispark Paaren stattfindet, laufen auf Hochtouren. "Wasser ist Leben, Milch ist Nahrung"- unter diesem Motto wird sich die Gemeinde Schönwalde Glien mit seinen Ortsteilen als Mitveranstalter präsentieren.

Seit der Staffelstabübergabe im Januar dieses Jahres werden die Verbände, Vereine, Unternehmen und Privatinitiativen der Region engagiert und motiviert dabei, alle Möglichkeiten zur Gestaltung eines vielfältigen Erntefestes mit Markt, Bühnenprogramm, Präsentationen der Unternehmen, Aktionen im Kinderland und vielleicht vergessene Erntespiele zu organisieren.

Alle Vereine und Organisationen, Schulen und Kitas, Firmen, kulturelle Einrichtungen und die Mitglieder der Gemeindevertretung ziehen an einem Strang und planen ein Fest für Jung und Alt.

So gab es bereits erste Treffen mit Ideen, wie Akteure und Vereine in dieses Fest einbezogen werden können. Auch Künstler, Bands, Instrumentalgruppen der Region gefragt, sich in das Programm mit einzubringen. Für den Erntewagen-Umzug durch die Gemeinde werden auch schon Ideen geschmiedet und jeder kann sich daran beteiligen.

Übrigens: Noch wird Erntekönigin, die während des Festes gekrönt werden soll, gesucht. Interessierte sollten mindestens 18 Jahre alt und an der Landwirtschaft und Agrarpolitik interessiert sein. Weitere öffentliche Auftritte sind zudem geplant. Dazu gehören beispielsweise die Grüne Woche, die BraLa, Havellandschauen, die Brandenburger Landpartie sowie das Dorf- und Erntefest. Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf und Foto, können bis zum 30. April an folgende Adresse gesendet werden: Kreisbauernverband Havelland e.V. Theodor-Fontane-Str. 10, 14641 Nauen OT Ribbeck.