Ekkehard Tietschek

Petershagen-Eggersdorf Ihre erste große Vernissage feierten die Schüler der sechsten Klassen in der Aula der Eggersdorfer Grundschule. Damit fand ein seit Oktober laufendes Projekt unter Regie der Kunstlehrerin Beanka Böhlemann und der Neuenhagener Malerin Christine Flieger einen würdigen Abschluss mit weit über hundert Gästen.

Es eröffneten Schüler der Klasse 6 a mit einem Tin-Whistle-Spiel. Das auch als Blechflöte, irische Flöte oder einfach alte Flöte bekannte Instrument mit Plastik- oder Holzschnabel ist eine tolle Art, jemanden in das Spielen eines Musikinstruments einzuführen und macht viel Spaß. Anschließend erläuterten Tim und Elisa, wie die Bilder entstanden sind.

Am Anfang stand die Idee: Was wäre das für ein Projekt, das nicht nur das Kunstverständnis und die Kreativität der Schüler beflügelt, sondern gleichermaßen ihre Verbundenheit mit dem Ort? Ein Projekt, das einen konkreten Nutzen bringt – die individuelle Ausgestaltung der Wände des Speiseraums und am Ende noch etwas Geld einspielt zur Finanzierung der Abschlussfahrt. Und zu guter Letzt auch noch die Öffentlichkeit für Schule interessiert.

Mit dem Arbeitstitel „Eine Leinwand hab ich schon“ wurde es gefunden. Die Künstlerin Christine Flieger wurde zur Mitarbeit engagiert. Finanzielle Unterstützung bekam man aus Mitteln der „Aktion Mensch“. Die Galerieschienen sponserte der Schulförderverein. Dann holten sich die Schüler Inspiration von Fotos, aus Büchern oder einfach aus ihrer unmittelbaren Lebenswelt. Sie sammelten Material, fertigten Skizzen und Farbproben. Schließlich verwirklichten sie ihre eigenen Ideen in Acryltechnik.

Damit nicht genug. Mit selbst gefertigten Einladungskarten und Plakaten machten sie Werbung für ihre Vernissage. Die Einnahmen aus einem Kuchenbasar flossen in die Finanzierung eines reichhaltigen Vernissage-Buffets, dessen Erlöse der Abschlussfahrt nach Zinnowitz zugute kommen sollen.

In Betrachtung der Bilder konnten die Gäste der Musik von Lucie, Elli, Elisa und Alena lauschen, Kaffee dazu trinken und Fingerfood genießen.