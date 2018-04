Stadt lockt an neue Ufer

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Dem Wassertourismus Wind in die Segel pusten – das versucht die Stadt seit Jahren. Und das Interesse steigt, wenn auch langsam – die Touristen kommen teilweise von weit her. Zur anlaufenden Bootssaison wirbt die Stadt am Wasser für noch mehr Besucher – sie werden positiv überrascht.

Er kann es kaum erwarten, seine Leinen loszubinden und über das Wasser zu schippern. „Klar, freue ich mich auf die Saison“, gibt Bootsverleiher Rolf Schamberger zu. Ab Ende April soll es so richtig losgehen, meint der Mann vom Trockendock. Schließlich kämen Leute aus der ganzen Bundesrepublik.

Eines seiner begehrten vier Hausboote zu kriegen, sei schwer – aber die fünf 5-PS-Flitzer, für die man keinen Führerschein braucht, stehen bereit. „Es geht voran, das Interesse steigt“, ist Michael Reh von der Stadtverwaltung überzeugt. Und überhaupt: Die Stadt am Wasser ist am Kommen, sagt Reh. Beispielsweise die Zahl der Hausboote hätten sich erhöht – aber auch das private Interesse. Die Besucher kämen vor allem aus dem Ruhrgebiet, Frankreich, Holland und der Schweiz. „Und: die Infrastruktur hat sich in den letzten beiden Jahren entscheidend verbessert – es weiß nur niemand“, sagt Reh. Nach Aussage des Rathausmitarbeiters gebe es mehr Kooperationen mit Tourismusvereinen und Chartern aus dem Berliner Umland. Zusammen werben sie aktiv für den Wassertourismus in der Region.

Ende Januar waren sie dazu sogar auf der weltweit größten Bootsmesse in Düsseldorf. Und im letzten Jahr wurde eine hippe Webseite zur Berlin-Oder-Umfahrt gelauncht. Eine Marktanalyse habe zwar ergeben, dass die Haupt-Touristenströme von Berlin zur Mecklenburger Seenplatte verlaufen. Doch auch die hiesige Region hat ihre Vorteile. Wie eben die Berlin-Oder-Umfahrt, die Nordostbrandenburgs Wasserwege in einem großen Bogen verbindet.

„Wir können uns von der Größe her mit der Mecklenburger Seenplatte vergleichen“, meint Reh. Doch die Gewässer der Region seien weniger frequentiert, was auch daran liege, dass die hiesigen Gewässer von der Navigation her anspruchsvoller für auswärtige Hobby-Kapitäne seien. Die seien an stillere Gewässer gewöhnt, als an die wilde Oder. Über ein Portal können sie sich nun über die täglich schwankenden Fahrtiefen informieren. „Das Interesse wird weiter zunehmen“, sagt der Hobby-Skipper voraus. „Wenn auch nicht auf das Niveau der Konkurrenz.“ Daran werde gearbeitet.

„Das Fundament ist gelegt, doch die Wasserwege müssen noch mehr beworben werden“, meint Kathrin Henck vom Eisenhüttenstädter Tourismusverein. Erst am Donnerstag ließen sich per Kreuzer angereiste Touristen bei einer Stadtrundführung per Bimmelbahn wieder mal positiv von der Planstadt überraschen. „Das ist der Eisenhüttenstadt-Effekt“, weiß Kathrin Henck.