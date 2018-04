Professor stiftet Riesenstift

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Das Sprachen- und das Schreibzentrum der Viadrina sind jetzt noch besser zu erkennen. Jetzt wurde ein überdimensionaler Stift direkt vor dem Gebäude im Westen der Stadt eingeweiht. Finanzier und Ideengeber der Skulptur ist Professor Kaspar Frey.

Sowohl er als auch seine Frau Gudrun Frey setzen sich seit ihrem Umzug 1995 von Köln in die Oderstadt auf vielfältige Weise für ihre jetzige Heimatstadt ein. Auch für Kunst im öffentlichen Raum hatte Kaspar Frey schon viele Ideen, stieß aber nicht unbedingt auf offenen Ohren bei der Stadt. Vor über zwei Jahren, auf einer Bauberatung der Universität, bedauerten insbesondere der Leiter des Sprachenzentrums der Viadrina Thomas Vogel und die Leiterin des Schreibzentrums Katrin Girgensohn, dass die Universität immer nur mit ihren Standorten mitten in der Innenstadt wahrgenommen wird. Dabei gehören eben auch die ehemaligen gelben Kasernen an der August-Bebel-Straße zur Uni. Für Kaspar Frey die passende Gelegenheit, tätig zu werden, denn das Gelände gehört der Viadrina und nicht der Oderstadt.

Ein paar Tage hatte er nachgedacht, erzählt der Professor für bürgerliches Recht. Dann ging es an die Umsetzung. Für den Bau des Stiftes nach seiner Idee konnte er die Schlosserei Bönisch gewinnen. Auch die Statik wurde extra von Ingenieur Thomas Wahl berechnet. Am oberen Ende des gelb-blauen Stiftes, den Farben der Viadrina, sind rundherum jeweils drei Buchstaben aufgemalt, die sowohl waagerecht als auch senkrecht Wörter aus den Sprachen ergeben, die an den zehn Lektoraten gelehrt werden. Die Neigung des Sprachenstiftes zeige die Dynamik der Viadrina, so Kaspar Frey. Außerdem steht der Stift auf einem Spitzer. „Den braucht man an der Uni, weil immer wieder Neues geschrieben wird“, erklärt der Professor seine Idee. Auch das Rondell, auf dem der Stift seinen Platz gefunden hat, soll zukünftig eine Aufgabe erfüllen. „Wer seine Prüfung geschafft hat, darf seinen Stift opfern und hat so lebenslang den Schutz der Viadrina“, wünscht sich Kaspar Frey.

Die ersten Stifte, die von Stephan Powelleit eigens zur Einweihung des Kunstwerkes hergestellt wurden, warfen dann der Viadrina-Kanzler Niels Helle-Meyer und Professor Kaspar Frey. „Ich hoffe dass das traditionsbildend wirkt“, sagte Frey. „Der Stift passt natürlich perfekt zu unserem Unistandort“, freuen sich Katrin Girgensohn und Thomas Vogel. Die ersten Stifte von Studenten könnten dann nach den nächsten Prüfungen fliegen.