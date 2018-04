Der „Regenbogen“ wird zum „Nordlicht“

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Im kommenden Jahr wird sich die Betreuungssituation für Kinder in Hennigsdorf entspannen. Zumindest wird es in Nord 74 Plätze mehr in Kindergarten und Hort geben. Möglich macht dies der Umbau der jetzigen Regenbogenschule in ein Hortgebäude. Die Stadt lässt sich das knapp 1,4 Millionen Euro kosten.

In der kommenden Woche werden sich sowohl der Sozial- als auch der Bauausschuss mit dem Projekt beschäftigen. Ziel ist es, dass der Hort Nordlicht im Februar 2019 das dann umgebaute Gebäude der Regenbogenschule nutzen kann. Um diesen Zeitplan halten zu können, will die Stadt mit den Bauarbeiten möglichst schon im September beginnen.

Das setzt voraus, dass die neue Regenbogeschule, die derzeit zwischen Rathaus und Bibliothek entsteht, pünktlich fertig wird. Im Kreis ist man davon überzeugt. „Wir schaffen das zum Schuljahresbeginn. Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, berichtet Kreissprecherin Constanze Gatzke. Der späte Wintereinbruch hatte demnach keine Auswirkungen auf den Fortgang der Arbeiten.

Mit dem Umbau der Kita Regenbogen entsteht in Nord eine Art Kinder-Campus. Denn das Regenbogen-Areal soll mit den Außenflächen der Kita Pünktchen und Anton und mit der Grundschule Nord verbunden werden.

Unterm Strich können im Hauptgebäude, im Haus Anton, dem Modulbau und dem umgebauten Domizil des Horts Nordlicht dann 496 statt bislang 422 Kinder betreut werden. Das Regenbogen-Haus bietet dabei Platz für 113 Mädchen und Jungen im Hortalter.

Dass im künftigen Hauptgebäude der Kita Pünktchen und Anton, das derzeit zum Teil auch vom Hort genutzt wird, nach all den Umbauten nur noch 247 statt bislang 288 Plätze vorhanden sind, verwundert nur auf den ersten Blick. „Derzeit besitzen wir für das Gebäude eine zeitlich befristete Ausnahmegenehmigung, mit der statt 209 vor­übergehend 230 Plätze belegt werden können“, erläutert Stadtsprecherin Ilona Möser. Außerdem wird es künftig mehr Krippen-Gruppen geben. Da in diesen Gruppen weniger Kinder betreut werden dürfen als bei den Größeren, verringert sich das Platzangebot nochmals.

Im Inneren des Regenbogen-Gebäudes werden die jetzigen Klassen- und Betreuungsräume größtenteils erhalten. Umbauten gibt es vor allem im Sanitär- und Anmeldebereich. Dafür muss auch die Kinderküche verkleinert werden. Ein in Richtung Kita Pünktchen und Anton stehendes Abstellgebäude, das sich in schlechtem Zustand befindet, wird abgerissen. Dadurch entsteht auch mehr Platz zum Spielen und für sportliche Betätigung. Den größten Teil der vorhandenen Spielgeräte will die Stadt übernehmen. Darüber hinaus sind im Außenbereich aber auch Investitionen geplant. So sollen ein Bolzplatz mit Kunststoffbelag und zwei Basketballanlagen entstehen. Dazu kommen weitere Klettergeräte.

Ob der bislang gesteckte finanzielle Rahmen von knapp 1,4 Millionen Euro ausreicht, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Da die Ausschreibungen der Aufträge erst Ende April startet und mit den ersten Vergaben erst ab Anfang August zu rechnen ist, wird es dann klar sein, ob der Kostenrahmen ausreicht. Im Rathaus wird zudem darauf gesetzt, dass der Bau mit 440 000 Euro gefördert wird. Bislang liegt der Antrag noch zur Bearbeitung bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg.